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Ne yaptın sen Gomis! İstenmeyen adam ilan edildi, hakaret yağıyor...

24.04.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Altay deplasmanına çıktı. Matematiksel olarak Avrupa'ya gitme şansı devam eden Galatasaray'da as kadroyla maça çıkıldı. Gomis'i forvet olarak tercih eden Domenec Torrent oldukça eleştirildi. Fransız oyuncunun maçın ilk yarısında kaçırdığı gollerden sonra sosyal medya adeta karıştı. İşte yazılanlar...

Ne yaptın sen Gomis! İstenmeyen adam ilan edildi, hakaret yağıyor...
Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig 'de 30 puanla 17. sırada yer alarak düşme hattında olan Altay, sahasında kötü bir sezon geçiren ve 44 puanla 12. sırasında yer alan Galatasaray 'ı konuk etti. Galatasaray'ın zor da olsa matematiksel olarak Avrupa'ya gitme ihtimali bulunduğu için Domenec Torrent Altay deplasmanına as kadroyla çıktı.

GOMIS SAÇ BAŞ YOLDURTTU

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Galatasaray'da Mostafa Mohamed yerine forvette Gomis tercih edilince sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesi tepki gösterdi. Fransız oyuncu karşılaşmanın ilk yarısında kaçırdığı birçok pozisyondan sonra sosyal medyada gündem oldu. Bir dönem Galatasaraylı taraftarların çok sevdiği isimlerin en başında gelen Gomis, şimdilerde istenmeyen adam ilan edildi...

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(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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