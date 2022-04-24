Ne yaptın sen Gomis! İstenmeyen adam ilan edildi, hakaret yağıyor...

Süper Lig 'de 30 puanla 17. sırada yer alarak düşme hattında olan Altay, sahasında kötü bir sezon geçiren ve 44 puanla 12. sırasında yer alan Galatasaray 'ı konuk etti. Galatasaray'ın zor da olsa matematiksel olarak Avrupa'ya gitme ihtimali bulunduğu için Domenec Torrent Altay deplasmanına as kadroyla çıktı.

GOMIS SAÇ BAŞ YOLDURTTU

Galatasaray'da Mostafa Mohamed yerine forvette Gomis tercih edilince sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesi tepki gösterdi. Fransız oyuncu karşılaşmanın ilk yarısında kaçırdığı birçok pozisyondan sonra sosyal medyada gündem oldu. Bir dönem Galatasaraylı taraftarların çok sevdiği isimlerin en başında gelen Gomis, şimdilerde istenmeyen adam ilan edildi...

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



