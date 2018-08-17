Ne yediğimiz önemli! Vücudumuzun kötü kokmasına neden olan 6 yiyecek

Domates

İngiliz bilim insanı Charles Stewart, vücudunuzun kötü kokmasının sebeplerinden birinin domates yeme ile bağlantılı olduğunu kanıtladı. Domatesteki terpen ve karotenoid ter kokusunu etkiler. Çalışmalar terpen içeren besinlerin ter kokusunu arttırdığını gösterdi

Süt ürünleri

Çoğu insanın laktoza toleransı olmayabiliyor. Bu kişilerde bağırsak tarafından üretilen ve sindirime yardımcı olan laktaz enzimi az üretildiği için süt ürünleri tüketildiğinde anormal gaz üretimi, abdominal distansiyon ve gaz sıkışması görülebiliyor. Vücut, süt ürünlerindeki lösin, izolösin ve valini sindiremezse bu kötü kokulara sebep olabiliyor.

Sarımsak ve soğan

Sarımsak ve soğan tüketildiğinde nefesinize ve ter kokunuza etki eder. Hem vücudunuzun hem de ağzınızın güçlü bir koku üretmesine sebep olur.

Kuşkonmaz

Kuşkonmaz düşük kalorili bir besin olduğundan diyet süreci boyunca en çok tercih edilen sebzelerden biridir. Bunun yanı sıra doğal bir antioksidan ve afrodizyaktır. Ter ve idrar kokusuna etki eden kuşkonmaz bir sindirim sistemi uyarıcısı olan metanetiyol üretir.