YEMEK

Ne yediğimiz önemli! Vücudumuzun kötü kokmasına neden olan 6 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.08.2018 14:56 | Son Güncelleme

Yaz aylarında duş alıp, deodorant kullanmak ter kokmamanız için yeterli olmuyorsa bir de ne yediklerinize göz atın.

Ne yediğimiz önemli! Vücudumuzun kötü kokmasına neden olan 6 yiyecek

Domates

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İngiliz bilim insanı Charles Stewart, vücudunuzun kötü kokmasının sebeplerinden birinin domates yeme ile bağlantılı olduğunu kanıtladı. Domatesteki terpen ve karotenoid ter kokusunu etkiler. Çalışmalar terpen içeren besinlerin ter kokusunu arttırdığını gösterdi

Süt ürünleri

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Çoğu insanın laktoza toleransı olmayabiliyor. Bu kişilerde bağırsak tarafından üretilen ve sindirime yardımcı olan laktaz enzimi az üretildiği için süt ürünleri tüketildiğinde anormal gaz üretimi, abdominal distansiyon ve gaz sıkışması görülebiliyor. Vücut, süt ürünlerindeki lösin, izolösin ve valini sindiremezse bu kötü kokulara sebep olabiliyor.

Sarımsak ve soğan

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Sarımsak ve soğan tüketildiğinde nefesinize ve ter kokunuza etki eder. Hem vücudunuzun hem de ağzınızın güçlü bir koku üretmesine sebep olur.

Kuşkonmaz

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Kuşkonmaz düşük kalorili bir besin olduğundan diyet süreci boyunca en çok tercih edilen sebzelerden biridir. Bunun yanı sıra doğal bir antioksidan ve afrodizyaktır. Ter ve idrar kokusuna etki eden kuşkonmaz bir sindirim sistemi uyarıcısı olan metanetiyol üretir.

Kırmızı et

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Kırmızı et yüksek miktarda vitamin, demir, fosfor, çinko ve kreatin içerir. Ancak sindirimleri zordur. Bozulmaya başlayan etin tüketimi vücut kokularını etkiler.

Bezelye

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Bezelyenin içerdiği protein kolay sindirilemediğinden ötürü bir kısmı bağırsaklara doğru göç ederek gaz miktarını arttırır. Bezelye B, B2, PP, A ve C vitaminleri içerdiğinden yemekten vazgeçmemeniz önemlidir. Olumsuz etkilerinden kurtulmak için 8 saat kadar suda bekletebilirsiniz.

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