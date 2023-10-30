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Nebahat Çehre 29 Ekim pozunu paylaştı! Gören Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı sandı

30.10.2023 09:14 | Son Güncelleme:
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Aşkı Memnu dizisinde hayat verdiği Firdevs karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Nebahat Çehre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı. Instagram hesabından pozlarını paylaşan Çehre’yi görenler Evrim Alasya sandı.

Birçok başarılı projeye imza atan sevilen sanatçı Nebahat Çehre adeta yıllara meydan okuyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Çehre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlayan isimler arasında yer aldı.

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79 yaşındaki Nebahat Çehre sosyal medya hesabından da pozlarını paylaştı.

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1 milyonu aşkın takipçisi olan Çehre “Sonsuza kadar Cumhuriyet” notuyla paylaşım yaptı. Ünlü ismi görenler Evrim Alasya sandı.

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Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya bir dönem Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nebahat Çehre’nin hayat verdiği karakterin gençliğini canlandırmıştı.

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Sosyal medyada “Kızılcık Şerbeti’ndeki Kıvımcım zannettim”, “Yakın gözlüğümü takmadan bile Evrim sandım”, “Evrim Alasya’ya çok benzettim” yorumları yapıldı.

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