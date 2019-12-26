NEC Nijmegen, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etti

Fenerbahçe'nin 2018'in Temmuz ayında Hollanda kulübü NEC Nijmegen'den transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu ile ilgili olarak flaş açıklamar geldi. Daha önce Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelinin yarsını alamadıklarını açıklayan NEC Nijmegen, sarı-lacivertli kulübü FIFA'ya şikayet ettiklerini söyledi.

700 BİN EURO ÖDENMEDİ!

NEC Nijmegen Kulüp Müdürü Wilco van Schaik, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nun ödemesi gereken toplam 1,4 milyon euronun sadece 700 bin euroluk kısmını ödediğini ve sarı-lacivertli kulüpten 1,5 yıldır kalan ücreti alamadıklarını söyledi.

"FIFA'YA ŞİKAYET ETTİK"

Wilco van Schaik yaptığı açıklamada "10 Kasım'da FIFA'ya başvurduk ve şimdi bir karar bekliyoruz. Bizim için gerçek anlamda eşi benzeri görülmemiş bir olay" ifadelerini kullandı.

"OCAK'TA SONUÇ ALMAYI UMUYORUZ"

20 yaşındaki genç futbolcu hakkında konuşan Wilco van Schaik, "Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'de oynaması gerçekten güzel bir şey ama hala bu parayı bekliyor olmamız çılgınca bir şey. Ocak ayında bir sonuç alacağımızı umuyoruz ve artık bu ödemenin hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.