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Necati Ateş: Galatasaray'ı sınamasınlar!

21.11.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray yardımcı antrenörü Necati Ateş, Fenerbahçe maçı sonrası hakeme tepki gösterdi.

Necati Ateş: Galatasaray'ı sınamasınlar!

Galatasaray yardımcı antrenörü Necati Ateş, Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Necati Ateş'in sözleri:

"Öne de geçtik. Çok pozisyon vardı atmamız gereken. İlk yarı daha farklı bitebilirdi. Bir pozisyonla, yediğimiz gol oldu. Bu itme pozisyonları canımızı yaktı. Kerem'e yapılan pozisyon net faul ama sadece ofsayta bakıldı. Kerem'de itme mi, faul mü var baksalar... Madem çağırıyorlar. O da itme, bu da itme. Son dakika Berkan'ın pozisyonu da itme. Bunda art niyet var. Hocamız ceza yedi. Sonra farklı noktalara gidiyor. O da itme. Yaşar Hoca neden çağırmıyorsun? Canımız yanıyor. Canımız yanınca sesimiz çıkıyor. Bu noktalara geliyoruz. Maçı değil bunları konuşuyoruz."

"GALATASARAY'I SINAMASINLAR!"

"Geçen sene de Mustafa'ya dirsek attı dedi, kırmızı verdi. Aynı hakem. Canımız yanıyor. Sıkıntı yaşıyoruz. Galatasaray'ın büyüklüğünü sınamasınlar. Çağıracaksın. Ona da baktıracaksın. Gözünün önünde oluyor her şey. Bir sürü problem yaşıyoruz. Birinci golünde de Fenerbahçe'nin yüzde yüz faul var. Orada faul yoksa Diagne'nin pozisyonunda da gol var. Oyunu okuyamıyor."

"SİNİRLENİYORUZ HEPİMİZ!"

"Kırmızı kart gördükleri pozisyonda avantaj bizde. Niye durduruyorsun! Pozisyon penaltı. Avantajı oynatsana, top bizde. Oyunu bilmiyorlar, okuyamıyorlar. Canımız yanıyor. Ondan sonra hocamız haksız oluyor. Sinirleniyoruz hepimiz. Bir sürü örnekleri var bunların. Hocamıza ceza verebilmek için kolluyorlar. Olmamalı bunlar olmamalı."

"BİZ GALATASARAYIZ! AYAĞA KALKARIZ"

"Biz Galatasarayız. Ayağa kalkarız. Yarışa dahil oluruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Üzgünüz. Önümüzde UEFA maçı var çok önemli. Fazla üstünde durmayacağız bunun."

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