SPOR

Necati Ateş'in avukatından yalanlama

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 26.07.2019 19:27 | Son Güncelleme

Necati Ateş'in avukatı Mümin Adıgüzel, Necati Ateş ve Eskişehirspor arasındaki davayı siyah-kırmızılı takımın kazandığı yönündeki haberleri yalanladı.

Necati Ateş'in avukatından yalanlama

Necati Ateş'in avukatı Mümin Adıgüzel, Necati Ateş ve Eskişehirspor arasındaki davayı siyah-kırmızılı takımın kazandığı yönündeki haberleri yalanladı.

Necati Ateş'in avukatı Mümin Adıgüzel tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Birkaç gündür spor kamuoyunda müvekkilim Necati Ateş tarafından Eskişehir Spor Kulübü aleyhine Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde 21.10.2014 tarihinde açılan 2014/952 esas sayılı tazminat davası ile ilgili yaşanan bilgi kirliliği ve çarpıtmalara açıklama getirmek gerekmiştir. Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi müvekkil Necati Ateş’i haklı bularak, Eskişehir Spor Kulübünün müvekkile tazminat ödemesine karar vermiştir. Eskişehir Spor Kulübü'nün itirazını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi Başkanlığı müvekkilin haklılığını teyit ederek Eskişehir Spor Kulübü'nün itirazını reddetmiş, Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını onaylamıştır. Eskişehir Spor Kulübü'nün yaptığı temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanlığı, iki noktada eksik inceleme olduğu düşüncesiyle dosyayı inceleme yapmak üzere bozma kararı vererek, yerel mahkemeye göndermiştir. Konu bundan ibarettir.

Yargıtay, hiçbir şekilde 'Eskişehir Spor haklıdır.' 'Necati Ateş haksızdır.' Şeklinde bir karar vermediği halde Eskişehirspor davayı kazandı şeklinde spor kamuoyuna gerçek dışı haber verilmiştir. Yargıtay kararı sonrasında yasal süreç ve yargılama devam etmektedir. Dosyada mevcut ve ayrıca sunacağımız ek delillerle müvekkilin haklılığı tekrar teyit edilecek ve adalet tekrar tecelli edecektir. "

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Anahtar Kelimeler:
necati ateş Eskişehirspor

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