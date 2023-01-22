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Necati Ateş, ölümle tehdit edildiğini söyledi! Fenerbahçe kulübü kendisine açık açık mesaj vermişti...

22.01.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçında yaptığı yorumla sosyal medyada gündem olan Necati Ateş, dün akşam canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yaptığı yorumdan sonra tehdit edildiğini ifade eden Ateş, hukuki sürecin başladığını da söyledi.

Necati Ateş, ölümle tehdit edildiğini söyledi! Fenerbahçe kulübü kendisine açık açık mesaj vermişti...

Galatasaray'ın eski futbolcularından ve antrenörlerinden Necati Ateş, TRT Spor programında kullandığı ifadelerle gündemden düşmemişti. Yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını söyleyen Ateş, ailesinin tehdit edildiğini söyledi.

FENERBAHÇE CEVAP VERMİŞTİ

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Fenerbahçe'nin Gaziantep maçından Necati Ateş'in "Ertuğrul, Fenerbahçe kazansın diye bugün çok çalıştı." sözleri çok konuşulmuş ve Fenerbahçe "Kulübümüz, TRT Spor Stadyum programında yorumculuk yapan Necati Ateş isimli şahsın haddini aşan açıklamalarına dair duyduğu rahatsızlığı kanal yönetimine gönderdiği resmi yazı ile sorumluların dikkatine paylaşmıştır." açıklamasını yapmıştı.

"ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER"

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Dün akşam yaptığı açıklamayla olaya açıklık getiren Necati Ateş "Yaptığım bir yorum epeyce konuşuldu ve gündemden düşmedi. Bir ironidir. Biz aramızda bunu çok yaparız. Bu kelimenin bu kadar büyütülmesi beni üzdü. Bu yayının devamında da bu yorumumu neden yaptığımı açıklamıştım zaten. Ben eleştirilere alışığım. Ancak oğluma, çocuklarıma kadar gelen ölüm tehditleri, küfürler vardı. Aile ve evladına yapıldığı zaman olay farklı yerlere çıkıyor. Yaklaşık 1000 kadar kişiye hukuki süreci başlattık." dedi.


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