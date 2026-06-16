Necati Ateş'ten Hacıosmanoğlu'na gönderme! "Fatih Terim'i TFF başkanı yaptı"

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından başlayan Fatih Terim-İbrahim Hacıosmanoğlu polemiğine bir yorum da Necati Ateş'ten geldi. Galatasaray ve Milli Takım'ın eski futbolcularından Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına göndermede bulundu.

TERİM: "HESAPLAŞMA ŞİMDİ OLMAMALI..."

Türk futbolunun efsane teknik adamlarından Fatih Terim, Avustralya yenilgisi sonrasında yaptığı değerlendirmede taraftarlara çağrıda bulunarak milli futbolculara destek verilmesi gerektiğini savunmuştu. Deneyimli teknik adam, turnuva devam ederken oyuncuların ağır eleştirilere maruz bırakılmaması gerektiğini ifade ederken, hesaplaşmanın ve değerlendirmelerin turnuva sonuna bırakılmasının daha doğru olacağını dile getirmişti.

Terim, "Halkımızdan ricam; ya lütfen hesap her zaman sorulur, turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen olalım" demişti. Terim, "Öldürmeyin ya. Onlar bizim canlarımız. Hesap sormayı turnuvadan sonraya bırakalım" demişti.

HACIOSMANOĞLU'NDAN YANIT GELDİ

Terim'in sözlerine yanıt veren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise tecrübeli teknik adamın açıklamalarının bir bölümünü desteklediğini belirtirken, kullandığı bazı ifadeleri eleştirmişti. Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'in sahip olduğu "İmparator" lakabının taşıdığı sorumluluğa dikkat çekerek, açıklamalarındaki bazı mesajları kendisine yakıştıramadığını söylemişti.

Hacıosmanoğlu, "Fatih hocayı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcına ve son paragrafına gelen kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ama ona 'İmparator' lakabını bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü imparatorsa lakabınız orada gizemli şeylerden bahsedip, 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek. İki maç daha bekleyelim. Hesap sorarız'. Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı" ifadelerini kullanmıştı.

NECATİ ATEŞ'TEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yaşanan polemiğin ardından Necati Ateş de sosyal medya hesabından konuya dahil oldu. Eski milli futbolcu paylaşımında, "Fatih Terim'in TFF Başkan adaylığını, kendisinin aklında bile yokken ilk açıklayan isim İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Yetmedi, neredeyse Fatih Terim'i TFF Başkanı yaptı" ifadelerini kullandı.

GÖZLER YENİ AÇIKLAMALARDA

Türk futbol gündemini meşgul eden tartışmanın önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu olurken, taraflardan gelecek yeni açıklamalar da yakından takip ediliyor.