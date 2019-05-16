Necati Dede sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Erzurumlu Necati Tutaş bir terzide oturduğu sırada vatandaşların ısrarı üzerine Huma Kuşu adlı uzun havayı söyledi. Bu anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş o anları sosyal medyada paylaştı.
Dadaş Necati’nin videosu kısa sürede ilgi gördü. Öyle ki sosyal medyada fenomenler inceleme videoları dahi çekti.
Ayrıca Necati Tutaş’ın videoda üzerinde bulunan yöresel Erzurum kıyafetlerini de 40 yıldır üzerinden çıkarmadığı biliniyor.
İHA
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