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Necip Uysal'dan Güven Yalçın paylaşımı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.06.2020 11:37 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı Güven Yalçın hakkında çıkan 'kilo problemi' haberlerine cevap, Necip Uysal'ın sosyal medya hesabından geldi.

Necip Uysal'dan Güven Yalçın paylaşımı

Beşiktaş'ta pandemi sürecinde form kaybettiği ve kilo aldığı iddia edilen Güven Yalçın için, takım arkadaşı Necip Uysal sosyal medya paylaşımı yaptı.

Necip Uysal yaptığı paylaşımda; "Kilo aldı diyenler biraz buraya baksın" dedi.

5 MİLYON İSTİYOR

Beşiktaş'ta son dönemde performansı nedeniyle eleştiriler alan Güven Yalçın'ın Fransa'dan talipleri bulunuyor.

Fransız ekiplerinden; Nimes ve Bordeaux'un takibinde bulunan Güven Yalçın için Beşiktaş Yönetimi'nin 5 milyon Euro'luk bonservis talebi geçerliliğini koruyor. Fransız kulüplerinin ise genç forvet için Siyah- Beyazlılar'a son olarak 2.5 milyon Euro'luk öneride bulunduğu konuşuluyor.

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