Beşiktaş'ta pandemi sürecinde form kaybettiği ve kilo aldığı iddia edilen Güven Yalçın için, takım arkadaşı Necip Uysal sosyal medya paylaşımı yaptı.
Necip Uysal yaptığı paylaşımda; "Kilo aldı diyenler biraz buraya baksın" dedi.
Beşiktaş'ta son dönemde performansı nedeniyle eleştiriler alan Güven Yalçın'ın Fransa'dan talipleri bulunuyor.
Fransız ekiplerinden; Nimes ve Bordeaux'un takibinde bulunan Güven Yalçın için Beşiktaş Yönetimi'nin 5 milyon Euro'luk bonservis talebi geçerliliğini koruyor. Fransız kulüplerinin ise genç forvet için Siyah- Beyazlılar'a son olarak 2.5 milyon Euro'luk öneride bulunduğu konuşuluyor.
Necip Uysal'dan Güven Yalçın paylaşımı
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