Necip Uysal'dan Güven Yalçın paylaşımı

Beşiktaş'ta pandemi sürecinde form kaybettiği ve kilo aldığı iddia edilen Güven Yalçın için, takım arkadaşı Necip Uysal sosyal medya paylaşımı yaptı.

Necip Uysal yaptığı paylaşımda; "Kilo aldı diyenler biraz buraya baksın" dedi.

5 MİLYON İSTİYOR

Beşiktaş'ta son dönemde performansı nedeniyle eleştiriler alan Güven Yalçın'ın Fransa'dan talipleri bulunuyor.

Fransız ekiplerinden; Nimes ve Bordeaux'un takibinde bulunan Güven Yalçın için Beşiktaş Yönetimi'nin 5 milyon Euro'luk bonservis talebi geçerliliğini koruyor. Fransız kulüplerinin ise genç forvet için Siyah- Beyazlılar'a son olarak 2.5 milyon Euro'luk öneride bulunduğu konuşuluyor.





