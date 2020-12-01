Necip Uysal'dan ince gönderme

Beşiktaş Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçını 4-3'lük skorla kazandı. Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Necip Uysal da skora bir golle katkı verdi.

Derbi sonrası antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Necip Uysal, altyapıdan gelen genç isimlerle ilgili konuştu.

Beşiktaş'ın altyapısından A takıma yükselen genç isimler ile ilgili soruyu yanıtlayan Necip Uysal, "Hepsiyle konuşuyorum, ben de oralardan geldim. Ama burada önemli olan hocanın onlara bakış açısı. Ben Sergen hocayla altyapıda da çalıştım. O zaman da beni A takıma göndermek için çok çaba sarf etti." dedi.

Sergen Yalçın'ın altyapıdaki futbolcular için büyük bir şans olduğunu vurgulayan Necip Uysal, "Sergen hoca Utku, Ersin, Rıdvan ve Erdoğan'a şans veriyor bunu iyi değerlendirmeleri lazım. Sergen hoca onlar için büyük şans. İnşallah maç olarak da beni geçerler" sözleriyle üstü kapalı sitem etti.

Performansından dolayı zaman zaman eleştirilmesine değinen Necip, "Eleştirilere her zaman açığım. Sadece hakaret olmaması lazım. Kötü çok maç oynadım, bundan sonra da oynayabilirim. Sonuçta sahaya çıktığımda hiçbir zaman birisi 'mücadele etmedi' diyemez. Ne zaman çıksam terimin son damlasına kadar oynuyorum. Bu takım için her şeyimi vereceğim." dedi.