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Necip Uysal'dan ince gönderme

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.12.2020 23:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde kazanan 4-3'lük skorla konuk ekip Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Necip Uysal da skora bir golle katkı verdi. Derbi sonrası antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Necip Uysal, altyapıdan gelen genç isimlerle ilgili konuştu. Sergen Yalçın'ın altyapıdaki futbolcular için bir şans olduğunu söyleyen Necip Uysal'ın "İnşallah maç olarak da beni geçerler" sözleri dikkat çekti.

Necip Uysal'dan ince gönderme

Beşiktaş Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçını 4-3'lük skorla kazandı. Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Necip Uysal da skora bir golle katkı verdi.

Derbi sonrası antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Necip Uysal, altyapıdan gelen genç isimlerle ilgili konuştu.

Beşiktaş'ın altyapısından A takıma yükselen genç isimler ile ilgili soruyu yanıtlayan Necip Uysal, "Hepsiyle konuşuyorum, ben de oralardan geldim. Ama burada önemli olan hocanın onlara bakış açısı. Ben Sergen hocayla altyapıda da çalıştım. O zaman da beni A takıma göndermek için çok çaba sarf etti." dedi.

Sergen Yalçın'ın altyapıdaki futbolcular için büyük bir şans olduğunu vurgulayan Necip Uysal, "Sergen hoca Utku, Ersin, Rıdvan ve Erdoğan'a şans veriyor bunu iyi değerlendirmeleri lazım. Sergen hoca onlar için büyük şans. İnşallah maç olarak da beni geçerler" sözleriyle üstü kapalı sitem etti.

Performansından dolayı zaman zaman eleştirilmesine değinen Necip, "Eleştirilere her zaman açığım. Sadece hakaret olmaması lazım. Kötü çok maç oynadım, bundan sonra da oynayabilirim. Sonuçta sahaya çıktığımda hiçbir zaman birisi 'mücadele etmedi' diyemez. Ne zaman çıksam terimin son damlasına kadar oynuyorum. Bu takım için her şeyimi vereceğim." dedi.

İşinin sahada olduğunu vurgulayan Necip, "Her zaman kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Sakatlanmamaya çalışıyorum. Sahaya çıktığımda bu forma için ne gerekiyorsa veriyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın kendisine çok şey kazandırdığını belirten Necip, "Buralarda olmam, bu kadar şey kazanmam Beşiktaş sayesinde oldu. Parasal konuda, her konuda kulübüme yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir senede alacağım parayı 3 senede alıyorum. Şu an ben gereken ne olursa olsun yapıyorum." diye konuştu.

Milli takım beklentisi olup olmadığı sorusunu Necip, "Milli takım Şenol hocanın takdiri. Ben çalışmaya devam ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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