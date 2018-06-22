SPOR

Necip Uysal : Hedefimiz önümüzdeki sezon şampiyonluk

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.06.2018 09:59 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, yeni sezon hazırlıklarını iyi bir şekilde gerçekleştirip şampiyon olmayı istediklerini söyledi.

Necip Uysal : Hedefimiz önümüzdeki sezon şampiyonluk

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, Bomontiada'da organize edilen adidas Dünya Kupası Evi-Creator Collective'de katıldığı organizasyonda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Siyah-beyazlı futbolcu, "Artık tatil bitti. Seçimlerden sonra sezonu açıyoruz. Hedefimiz iyi hazırlanıp önümüzdeki sezon şampiyon olmak" dedi.

Dünya Kupası'ndaki maçlarla ilgili görüşlerini aktaran Necip, "Maçlar için çok zevkli diyemem ama Portekiz-İspanya karşılaşması iyiydi. Diğer maçları zevkli görmedim." diye konuştu. Rusya'daki organizasyonda favorisini açıklayan Necip Uysal, "Favorim Brezilya ama biraz hayal kırıklığına uğradım. Hala Brezilyayı favori görüyorum" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda mücadele eden takım arkadaşları Pepe, Ricardo Quaresma ve Domagoj Vida'nın performansını değerlendiren siyah-beyazlı oyuncu, "Ülkelerinin milli takımlarında hepsi başarılı oynuyor. Pepe iyi oynuyor. Ricardo az oynasa da takımı için önemli. Vida da takımı için önemli bir oyuncu" diye görüş belirtti.

PARTNERSosyal medyada paylaştı! Fena rezil olduSosyal medyada paylaştı! Fena rezil oldu
Beşiktaş kalecisi Fabri’ye Valencia talipBeşiktaş kalecisi Fabri’ye Valencia talip
Beşiktaş Aboubakar seferine çıktıBeşiktaş Aboubakar seferine çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş necip uysal

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Fenerbahçe sponsorluk çalışmalarına hız verdi

Fenerbahçe sponsorluk çalışmalarına hız verdi

Burger King'in Dünya Kupası reklamı büyük tepki topladı!

Burger King'in Dünya Kupası reklamı büyük tepki topladı!

Galatasaray Ryan Donk ile anlaşma sağladı

Galatasaray Ryan Donk ile anlaşma sağladı

Mbappe Fransa'nın Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncusu oldu!

Mbappe Fransa'nın Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncusu oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Necip Uysal : Hedefimiz önümüzdeki sezon şampiyonluk

Necip Uysal : Hedefimiz önümüzdeki sezon şampiyonluk

Beşiktaş kalecisi Fabri’ye Valencia talip

Beşiktaş kalecisi Fabri’ye Valencia talip

Beşiktaş Aboubakar seferine çıktı

Beşiktaş Aboubakar seferine çıktı

Beşiktaş'ta İlhan Mansız bombası

Beşiktaş'ta İlhan Mansız bombası

Beşiktaş Ersan Adem Gülüm'ü ocak ayında kadrosuna katacak!

Beşiktaş Ersan Adem Gülüm'ü ocak ayında kadrosuna katacak!

Ali Naibi: Bu kura umarım Bakü'ye giden yolun başlangıcı olur

Ali Naibi: Bu kura umarım Bakü'ye giden yolun başlangıcı olur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.