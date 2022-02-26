Necmettin Erbakan kabri başında dualarla anıldı

İSTANBUL (AA) - Eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında kabri başında dualarla anıldı.
Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'nda Erbakan'ın kabrine gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu. Bazı vatandaşlar Erbakan'ın kabrine çiçek bıraktı. Mezarlıkta kurulan çadırda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Anmaya gelenlerden Medine Basmacı, AA muhabirine, Erbakan'ın vefatının 11. yıldönümü için bir araya geldiklerini belirterek, "Erbakan Hocamızın Türkiye'ye, hatta dünyaya yaptığı hizmetleri hayırla yad etmek ve kendisini anlamaya çalışmakla onun büyük Türkiye ve yeni dünya fikriyatını yeryüzüne hakim kılabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.
Erbakan için dua etmeye geldiğini ifade eden Fatime Atik de "Çok kıymetli bir insandı. Onun çizdiği yolda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ediyoruz. Bütün hayallerini Cumhurbaşkanımız gerçekleştiriyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz