YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Necmettin Erbakan kabri başında dualarla anıldı

Necmettin Erbakan kabri başında dualarla anıldı

26.02.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Necmettin Erbakan kabri başında dualarla anıldı

İSTANBUL (AA) - Eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'nda Erbakan'ın kabrine gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu. Bazı vatandaşlar Erbakan'ın kabrine çiçek bıraktı. Mezarlıkta kurulan çadırda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Anmaya gelenlerden Medine Basmacı, AA muhabirine, Erbakan'ın vefatının 11. yıldönümü için bir araya geldiklerini belirterek, "Erbakan Hocamızın Türkiye'ye, hatta dünyaya yaptığı hizmetleri hayırla yad etmek ve kendisini anlamaya çalışmakla onun büyük Türkiye ve yeni dünya fikriyatını yeryüzüne hakim kılabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Erbakan için dua etmeye geldiğini ifade eden Fatime Atik de "Çok kıymetli bir insandı. Onun çizdiği yolda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ediyoruz. Bütün hayallerini Cumhurbaşkanımız gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Denizli'de 11 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandıDenizli'de 11 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdiKuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Necmettin Erbakan

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Şubat Cumartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
13:22
İkindi
16:26
Akşam
18:58
Yatsı
20:17
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rus işgalini anlattı: Bugün de ölmedik

Rus işgalini anlattı: Bugün de ölmedik

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler...”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler...”

Yetişkin filmi yıldızıydı! Molotof kokteyli yapımını anlattı

Yetişkin filmi yıldızıydı! Molotof kokteyli yapımını anlattı

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.