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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Zorlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA HABERLERİ  | 11.12.2020 15:07 | Son Güncelleme

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Zorlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Zorlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan kareleri tek tek inceleyen Prof. Dr. Zorlu, beğendiği kareleri oyladı.

Zorlu, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çektiği, "Koronavirüsle zorlu mücadele" adlı fotoğrafını seçti.

Vural Elibol'un "ABD'de göstericilere polis müdahalesi" fotoğrafını da beğenen Zorlu, "spor" kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Rektör Zorlu, AA çalışanlarına çektikleri fotoğraflar için teşekkür ederek, "Koronavirüsle zorlu mücadele' fotoğrafı, sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu sıkıntıyı, gayreti ve karmaşık durumu anlatıyor. Üniversite hastanemizde çekilen bu fotoğraf, pandeminin özeti. Sağlık çalışanlarının durumunu her açıdan anlatıyor. Fotoğrafı çeken arkadaşı kutluyorum. Bu fotoğrafa da üniversite hastanemizde çekilmesinden dolayı Konyalılardan destek istiyorum." diye konuştu.

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