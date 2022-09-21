Nef Reserve Kandilli'de teslimler yıl sonunda başlıyor

İSTANBUL (AA) - Nef'in ilk reserve projelerinden olan Nef Reserve Kandilli'de inşaat çalışmaları son hız devam ederken, ilk konut teslimleri de yıl sonunda başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un tarihiyle, kültürel değerleriyle sarmalanan semti Kandilli'nin yaşam dinamiklerini modern yöntemler ile buluşturan Nef, yıl sonunda ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını açmaya hazırlanıyor. Ünlü Mimar Emre Arolat'ın tasarladığı proje, İstanbul'un en eski hikayelerinin yaşandığı, padişahların saraylarından İstanbul Boğazı'nı seyrettiği, sokaklarının tarih koktuğu bir semtte özel bir konumda yer alıyor.

Semtin mahalle kültürünü, modern yaşamın vazgeçilmezleriyle sunan Nef Reserve Kandilli; büyüleyici sokakları, asırlık çınar ağaçları arasında konumlanıyor ve iskele, köprü ve ana yollara yakınlığıyla dikkati çekiyor. 2+1'den 5+1'e kadar farklı büyüklükte konutların yer aldığı Nef Reserve Kandilli, aynı zamanda Nef'in "Foldhome" konseptinin imkanlarını da proje sakinleriyle buluşturacak. Kişiye özel hizmeti son aşamaya taşıyan proje, gerektiğinde iskelede özel bekleyen tekneden günün yorgunluğunu unutturacak SPA alanına kadar ayrıcalıklı hizmetler sunacak.

- Kandilli, son 6 yılda 5 kat değerlendi

Endeksa verilerine göre bir evin 6 yıl içinde 4,9 kat değer kazandığı Kandilli semti, en değerli boğaz semtlerinden biri. Kandilli, gayrimenkul yatırımcılarına en çok kazandıran İstanbul’un en değerli bölgelerinden biri olma özelliğine de sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen mimar Emre Arolat, "Tasarım yaklaşımımız; bölge, yerel dokular, kültürel ve fiziksel kaynaklar ile projenin kolektif ve psikolojik nitelikleri üzerine yapılan uzun araştırma ve tartışma süreciyle başladı. Böylece proje ve mevcut durumun özünü oluşturan sorular ortaya çıktı ve özel durumlar da göz önünde tutularak tutku, önsezi, bilgi ve deneyim çerçevesinde şekillendirildi." ifadelerini kullandı.

Mustafa Toner imzası taşıyan iç mimaride ise bir yanda vizon, bej ve krem tonlarıyla açık renk ahşabın bir arada kullanıldığı, bir yanda da koyu ahşap renkleri, gri ve toprak tonlarının buluştuğu iki farklı alternatif sunuluyor.

