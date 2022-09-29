Nef, Sakarya'da Yabancı Diller Yüksek Okulu ile Bilim ve Teknoloji Merkezleri yapacak

İSTANBUL (AA) - Nef, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile imzaladığı protokol kapsamında üniversiteye Yabancı Diller Yüksek Okulu ile Bilim ve Teknoloji Merkezleri inşa edecek.

Nef açıklamasına göre, Nef Vakfı eğitime destek çalışmaları kapsamında 36 anaokulu ve ilköğretim okulu, 250 derslik, fen laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları ve atölye bağışının yanı sıra Doğu ve İç Anadolu'da bulunan 38 köy okulunu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı.

Öğrencilere burs imkanı sunan ve bugüne kadar 1.000'den fazla ilköğretim okuluna bilim kiti bağışlayan Nef, eğitim sektörüne katkılarına hızla devam ediyor.

Nef, şimdi de Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne Yabancı Diller Yüksekokulu ile Bilim ve Teknoloji Merkezleri inşa edip hediye edecek. 49 yıllığına kullanımını Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne verecek olan Nef, Anadolu'ya sadece projeleri ile değil, bu tür açılımlarıyla da destek olmayı hedefliyor. Şirket, projeyi ruhsat alındıktan sonra 36 ay içerisinde imalatından tadilatına, dekorasyonundan peyzajına kadar tüm detaylarıyla üretip teslim edecek.

- "Üniversitelere desteğimizi sürdüreceğiz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, 2015'ten beri eğitime destek olmayı sürdürdüklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hayatta toplumların kalkınması için en büyük dönüşüm konusu eğitim. Bu dönüşüme katkı vermek binlerce okul yapmaya bedel. Milli Eğitim Bakanlığı'na bugüne kadar birçok okul yapıp teslim ettik. Bu teslimlerde yaşadığımız mutluluk bizler için çok değerli. Çünkü bu sıralarda yetişecek her genç ileride ülkemize faydalı bireyler haline gelecek. Bu nedenle üniversitelere özellikle verimli üretim odağında desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile bu anlamda imzaladığımız protokolün ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

- "Toplam 5 bin metrekare kapalı alanı bulunacak"

Erden Timur, toplam 5 bin metrekare kapalı alana sahip olacak projeden bahsederek, protokol kapsamında Yabancı Diller Yüksekokulu ile Bilim ve Teknoloji Merkezleri yapıp teslim edeceklerini bildirdi.

SUBÜ'nün kendilerini vakıf tarafında da etkileyen vizyoner, önemli projeler üreten, teknolojik gelişim anlamında birçok başarılı projeye imza atan bir üniversite olduğunu anlatan Timur, "O yüzden üniversitemiz ve rektör hocamızla bu tip bir işe vesile olmaktan Nef vakfı olarak gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

- "Bu çalışmalar neticesinde öğrencilerimiz önemli başarılar elde ediyor"

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise projeye desteklerinden dolayı Erden Timur'a teşekkür ederek, çalışmalarını topluma yönelik olarak yapan bir üniversite olarak iş dünyası ile entegre çalıştıklarını anlattı.

Direkt iş dünyasına yönelik nitelikli insan yetiştirmeye ve AR-GE yapmaya yönelik faaliyetlerinden bahseden Sarıbıyık, "Aynı zamanda Nef Vakfı ile de ortak çalışmalarımız var. Özellikle teknoloji yarışmaları ile ilgili olan kısımda öğrencilerimize büyük katkıları var. Bu çalışmalar neticesinde de öğrencilerimiz önemli başarılar elde ediyorlar. İnşallah bu başarılar da sürekli hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

