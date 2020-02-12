YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur'dan firmalara "inovasyon" çağrısı

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur'dan firmalara "inovasyon" çağrısı

SAKARYA HABERLERİ  | 12.02.2020 13:22 | Son Güncelleme

"Bu memlekette kalkınmayı gerçekleştirmek için bir şeyler yapmamız lazım. Bu da inovasyonla mümkün" - "Başkalarının önüne geçmek için bir şeyler inove etmek zorunda kalıyorsun. Biz 'know-how'larımızla, patentlerimizle Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, dünyanın her yerinde 150 yıldır yenilik olmayan bir sektörde bambaşka şeyler oluşturarak dünyanın en büyükleriyle ortaklık yapıyoruz"

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Türkiye'de kalkınmayı gerçekleştirmek için inovasyona yönelmek gerektiğini söyledi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Patronlar Platformu ve Sakarya Genç Girişimciler Kurulunca Serdivan ilçesindeki bir otelde düzenlenen "2020 Sakarya Satın Alma Zirvesi"ne onur konuğu olarak katılan Timur, yaptığı konuşmada, firmanın kuruluş aşamalarından bahsetti.

Timur, Nef'i kurduğunda amacının dünyada bir model ortaya çıkarmak olduğunu aktararak, insanın hedefinin sadece başarılı olmak ve para kazanmak olduğunda gideceği mesafenin kısa kaldığını dile getirdi.

Toplumsal kalkınmaya odaklanılması gerektiğine işaret eden Timur, şöyle devam etti:

"Bu memlekette kalkınmayı gerçekleştirebilmek için bir şeyler yapmamız lazım. Bu da inovasyonla mümkün. Başkalarının önüne geçmek için bir şeyler inove etmek zorunda kalıyorsun. Biz 'know-how'larımızla, patentlerimizle Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da ve her yerde 150 yıldır yenilik olmayan bir sektörde bambaşka şeyler oluşturarak dünyanın en büyükleriyle ortaklık yapıyoruz. Kendi ülkelerinde yapılan projelere hiçbir finansman ihtiyacı olmadığı halde sırf 'know-how'dan dolayı ortak ediyor. Bunun tek sebebi inovasyon yapma zorunluluğu."

- "Öncelikle hedefimiz ithalat rakamlarını çok daha aşağıya çekmek"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da sürdürülebilirliğin önemli olduğunun altını çizdi.

Altuğ, Sakarya'nın üreten bir il olduğunu vurgulayarak, kentteki ihracatçıların sürdürülebilirliğini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Ekonomiye yeni ihracatçılar kazandırmaya gayret ettiklerini anlatan Altuğ, "Sakarya'nın 2019 yılı itibarıyla 5,6 milyar dolar ihracatı oldu. 2,5 milyar dolar civarında da ithalat gerçekleşti. Öncelikle hedefimiz ithalat rakamlarını çok daha aşağıya çekmek. Şehrimizin lokomotif firması Toyota'nın yerlilik oranı yüzde 50'ler düzeyinde. Toyota'nın hedefi 2023 yılına kadar bu oranı yüzde 60 ve üzerine çıkarmak. İç satın almalarla ya da ithal ettiğimiz ürünleri özellikle şehrimiz firmalarından alarak ya da onları organize ederek bazı imalatları burada yaptırmaya önem veriyoruz." diye konuştu.

Zirvede, Sakarya'daki yaklaşık 75 firma stant açarak ürünlerini ve faaliyetlerini tanıttı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildiGençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
(SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ inovasyon Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur Sakarya

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okuduğu okula öğretmen oldu

Okuduğu okula öğretmen oldu

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

Başkan Yılmaz’a ’Geçmiş olsun’ ziyareti

Başkan Yılmaz’a ’Geçmiş olsun’ ziyareti

Kendi kanınızla gençleşin

Kendi kanınızla gençleşin

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

Sakarya Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
06:25
Sabah
07:50
Öğle
13:18
İkindi
16:07
Akşam
18:35
Yatsı
19:55

Sakarya Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Adanur Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Yenikent
Pelin Eczanesi
Merkez
Pırıldar Eczanesi
Merkez
Cinal Eczanesi
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sakarya'da öğrencilerden Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Sakarya'da öğrencilerden Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

İtfaiye ekiplerine droneli eğitim

İtfaiye ekiplerine droneli eğitim

Büyükşehir meclisinde SGK kavşağı için proje önerildi

Büyükşehir meclisinde SGK kavşağı için proje önerildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.