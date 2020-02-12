Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur'dan firmalara "inovasyon" çağrısı

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Türkiye'de kalkınmayı gerçekleştirmek için inovasyona yönelmek gerektiğini söyledi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Patronlar Platformu ve Sakarya Genç Girişimciler Kurulunca Serdivan ilçesindeki bir otelde düzenlenen "2020 Sakarya Satın Alma Zirvesi"ne onur konuğu olarak katılan Timur, yaptığı konuşmada, firmanın kuruluş aşamalarından bahsetti.

Timur, Nef'i kurduğunda amacının dünyada bir model ortaya çıkarmak olduğunu aktararak, insanın hedefinin sadece başarılı olmak ve para kazanmak olduğunda gideceği mesafenin kısa kaldığını dile getirdi.

Toplumsal kalkınmaya odaklanılması gerektiğine işaret eden Timur, şöyle devam etti:

"Bu memlekette kalkınmayı gerçekleştirebilmek için bir şeyler yapmamız lazım. Bu da inovasyonla mümkün. Başkalarının önüne geçmek için bir şeyler inove etmek zorunda kalıyorsun. Biz 'know-how'larımızla, patentlerimizle Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da ve her yerde 150 yıldır yenilik olmayan bir sektörde bambaşka şeyler oluşturarak dünyanın en büyükleriyle ortaklık yapıyoruz. Kendi ülkelerinde yapılan projelere hiçbir finansman ihtiyacı olmadığı halde sırf 'know-how'dan dolayı ortak ediyor. Bunun tek sebebi inovasyon yapma zorunluluğu."