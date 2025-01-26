Nefes kesen maçta kazanan Fenerbahçe! Üç puanı 10 dakikada aldı... Zirvede farkı tekrar 6'ya indirdi!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe, Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk devresini 1-0 mağlup tamamlayan sarı - lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE 10 DAKİKADA DÖNDÜ

Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı müsabakada konuk ekip Göztepe, 25. dakikada Juan'ın golüyle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti. İkinci yarının hemen başı henüz 46. dakikada En-Nesyri skoru 1-1'e getirdi. 53'de Flip Kostic'in kullandığı korner vuruşunda topa çok iyi yükselip vuran Faslı oyuncu, sarı - lacivertlilerin aradığı golü kaydetti. Sadece 2 dakika sonra bu sefer sahneye Oğuz Aydın çıktı ve çaprazdan yaptığı sert vuruşla farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Göztepe'de Novatus Miroshi skoru belirleyen golü buldu.

EN-NESYRI DURDURULAMIYOR

Sezon başında Sevilla'dan transfer edilen En-Nesyri, sarı - lacivertli forma ile çıktığı son 6 Süper Lig maçında tam 9 gol kaydetti. Faslı yıldızın toplamda ise 12 golü bulunuyor.

YUSUF AKÇİÇEK ÜST ÜSTE 2. KEZ

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Yusuf Akçiçek, perşembe günü Avrupa Ligi’nde Lyon’a karşı da 11’de şans bulurken, Mourinho’nun bugün de forma vermesiyle, üst üste 2 maçta 11 başladı.

JOSE MOURINHO TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Mourinho, kart cezası nedeniyle Göztepe müsabakasında saha kenarında yer alamadı. Takımın başında Yardımcı Antrenör Salvatore Foti bulundu. Portekizli teknik adam Jose Mourinho, son oynanan Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.