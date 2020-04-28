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Nefes Kredisi nefes aldıracak

BURSA HABERLERİ  | 28.04.2020 10:49 | Son Güncelleme

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başkanlığında Türkiye’de ki 365 oda ve borsa tarafından hayata geçirilen Nefes Kredisi’nin ekonomiyi rahatlatma adına önemli bir adım olduğunu kaydetti.Başvurular başladıDünyayı etkisi altına alan ve sağlığın yanı sıra ekonomiyi de olumsuz etkileyen Covid-19 ile ilgili önlemler bir biri ardına alınmaya devam ediyor.

Nefes Kredisi nefes aldıracak

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başkanlığında Türkiye’de ki 365 oda ve borsa tarafından hayata geçirilen Nefes Kredisi’nin ekonomiyi rahatlatma adına önemli bir adım olduğunu kaydetti.
Başvurular başladı
Dünyayı etkisi altına alan ve sağlığın yanı sıra ekonomiyi de olumsuz etkileyen Covid-19 ile ilgili önlemler bir biri ardına alınmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın koordinasyonunda başlatılan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında işletmelere, özellikle kamu bankaları tarafından, hızlı bir şekilde KGF kefaletli finansman sağlanmaya başlanmasının ardından, bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanlığında Türkiye’deki 365 oda ve borsa olarak, KOBİ’ler için Nefes Kredisi başvuruları başladı. Bununla ilgili değerlendirmede bulunan DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye olarak birçok gelişmiş ülkeye göre daha hızlı hareket edildiğini ve ekonomik açıdan önemli adımların atıldığını ve atılmaya devam edildiğini söyledi.
12 eşit taksitle ödenecek
KOBİ’ler için açıklanan nefes kredisinin, bu dönemde ciddi anlamda nefes aldıracağını söyleyen Çevikel, “Cirosu 25 milyon liranın altındaki küçük işletmeler bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile Denzbank şubesine başvurabilecek. Faiz oranı yüzde 7,50 olacak. Azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50 bin lira ile 100 bin lira arasında değişebilecek. 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan KOBİ 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak, krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak" dedi. KOBİ’ler için önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Nilüfer Çevikel, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın da Nefes Kredisi ile üyelerine ilk etapta 500 milyon liraya kadar kredi kullandırmayı amaçladığının altını çizdi.
Doping etkisi
Çevikel, “Daha önce açıklanan perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesi, konaklama vergisinin de Kasım ayına kadar uygulanmaması, nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi, anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelenmesini ve gerekli durumlarda ilave finans desteği sağlanması, ihracatçı firmalara stok finansmanı desteği verilmesi ve esnaf ve sanatkarlara yönelik olarak kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi, asgari ücret desteğinin devam etmesi de ekonomiye doping etkisi sağladı.” dedi.

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