Nefes Nefese 2. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız ve Melisa Şenolsun'un oynadığı Nefes Nefese, dün akşam ilk bölümü ile ekranlara geldi. Usta oyuncu kadrosu, çekim teknikleri ve sürükleyici senaryosu ile izleyenleri ekrana başına kilitledi. Sezen Aksu'nun dizi için bestelediği ve seslendirdiği ‘Baba’ adlı şarkı seyirciyi büyüledi. Babasını arayan Yusuf ile Suriye'ye geçmeye çalışan Rüya'nın yolları kesişiyor. Rüya, Atmaca (Uğur Yücel) lakablı bir kaçakçının kızıdır. Yusuf, Rüya'yı babasına karşı rehin olarak tutar. Fakat Rüya, eline geçirdiği silahı Yusuf'a doğrultur "Benim kaybedecek hiç bir şeyim yok" der. Rüya, tetiği çekecek mi? İşte Nefes Nefese 2. yeni bölüm fragmanı ve ilk bölüm özeti ile izleme bağlantısı...

NEFES NEFESE 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

NEFES NEFESE İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rüya Kıran (Melisa Şenolsun) o sabah Berlin'deki evinden Suriye'ye doğru yola çıktığında ölümü çoktan göze almıştır. Aynı sabah, “bir daha dönmem,” diyerek ailesini terk eden Yusuf Alacan'ın (Şükrü Özyıldız) altı yıl sonra ilk kez Antakya'ya, baba evine döneceği gündür.