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Nefes Nefese ilk bölüm izle: "Kaybedecek hiç birşeyim yok benim!" (Nefes Nefese 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

DİZİ HABERLERİ  | 02.08.2018 07:56 | Son Güncelleme

Nefes Nefese 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes Nefese ilk bölümü ile diziseverleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız ve Melisa Şenolsun'un oynadığı Nefes Nefese 1. bölümü ile izleyicilerden olumlu yorumlar aldı. Babasını arayan Yusuf ile Rüya'nın yollarının kesişmesi, Yusuf'un onu babasına karşılık rehin tutması ve Rüya'nın eline geçirdiği silahı Yusuf'a doğrultması izleyenleri heyecanlandırdı. Peki Nefes Nefese ilk bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Nefes Nefese ilk bölüm izle: "Kaybedecek hiç birşeyim yok benim!" (Nefes Nefese 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Nefes Nefese 2. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız ve Melisa Şenolsun'un oynadığı Nefes Nefese, dün akşam ilk bölümü ile ekranlara geldi. Usta oyuncu kadrosu, çekim teknikleri ve sürükleyici senaryosu ile izleyenleri ekrana başına kilitledi. Sezen Aksu'nun dizi için bestelediği ve seslendirdiği ‘Baba’ adlı şarkı seyirciyi büyüledi. Babasını arayan Yusuf ile Suriye'ye geçmeye çalışan Rüya'nın yolları kesişiyor. Rüya, Atmaca (Uğur Yücel) lakablı bir kaçakçının kızıdır. Yusuf, Rüya'yı babasına karşı rehin olarak tutar. Fakat Rüya, eline geçirdiği silahı Yusuf'a doğrultur "Benim kaybedecek hiç bir şeyim yok" der. Rüya, tetiği çekecek mi? İşte Nefes Nefese 2. yeni bölüm fragmanı ve ilk bölüm özeti ile izleme bağlantısı...

NEFES NEFESE 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

NEFES NEFESE İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rüya Kıran (Melisa Şenolsun) o sabah Berlin'deki evinden Suriye'ye doğru yola çıktığında ölümü çoktan göze almıştır. Aynı sabah, “bir daha dönmem,” diyerek ailesini terk eden Yusuf Alacan'ın (Şükrü Özyıldız) altı yıl sonra ilk kez Antakya'ya, baba evine döneceği gündür.

Yine o gün, Yusufların arazisinden Suriye'ye geçmeye çalışan kaçak bir konvoy yakalanmış, Mit görevlisi Selma Çelik (Şebnem Hassanisoughi) Atmaca lakaplı uluslararası büyük bir kaçakçının peşine düşmüştür. O akşam Yusuf ve Rüya'nın yolları Suriye sınırında çakışır.

Rüya karşıya geçebilmek için Boran'la (Nik Xhelilaj) buluşmaya, Yusuf ise arazideki sorun yüzünden kaçırılan babasını kurtarmaya gelmiştir. Yusuf'un tetiği çekmesiyle birlikte kıyamet kopar. Boran Yusuf'un babasını, Yusuf ise babasına karşılık Rüya'yı rehin alır. İkisinin de bilmediği, konvoyun sahibi Atmaca lakaplı uluslararası kaçakçının, Berlin'de çok sevilen bir lokantacı olan Rüya'nın babası Ayaz Kıran (Uğur Yücel) olduğudur.

NEFES NEFESE İLK BÖLÜM İZLE

Nefes Nefese 1. bölüm izle (Nefes Nefese konusu nedir? Nefes Nefese oyuncuları kimler?)Nefes Nefese 1. bölüm izle (Nefes Nefese konusu nedir? Nefes Nefese oyuncuları kimler?)
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