NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu Neftçi Bakü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Neftçi Bakü Beşiktaş maçı canlı yayınlanacak. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in öğrencileri Azerbaycan ekibi ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç için geri sayım sürüyor. Neftçi Bakü Beşiktaş maçı canlı izleme ekranı sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Neftçi Bakü Beşiktaş maçının canlı yayın saati, tarihi ve kanalı...

NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak olan karşılaşmada İsviçreli hakem Lukas Fahndrich düdük çalacak.

NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Neftçi Bakü muhtemel 11'i: Brkic, Qarayev, Tamas, Salahli, Buludov, Matias, Makhmudov, Ozobic, Israfilov, Hacıyev, Jaber

Beşiktaş muhtemel 11'i: Mert, Rosier, Onana, Colley, Umut, Onur, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Aboubakar