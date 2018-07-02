SPOR

Negredo Beşiktaş'tan bir yıllık alacağını istiyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.07.2018 09:48 | Son Güncelleme

Şenol Güneş’in kararı sonrasında Slovakya kampına götürülmeyen İspanyol golcü Alvaro Negredo, kulüpten ayrılmak için talebini yönetime iletti. Tecrübeli oyuncu, gelecek sezona ait olan 4 milyon 350 bin Euro’luk (23 milyon TL) maaşının verilmesi halinde gidebileceğini belirtti.

Negredo Beşiktaş'tan bir yıllık alacağını istiyor!

Siyah-Beyazlılar’da geçen sezon beklenenin altında bir görüntü sergileyen Alvaro Negredo’nun bileti kesilmişti. Slovakya kampı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Negredo’yla yola devam etmeyeceğiz” ifadelerini kullanıp İspanyol futbolcuyu İstanbul’da bırakan Güneş’e, deneyimli isimden tepki gelmişti. 32 yaşındaki futbolcu, “Ligde alınan başarısız sonuçları bir tek bana fatura ettiniz. Ancak tüm sorumluluk sizde! Adil olmayan bir karar aldınız!” ifadelerini kullanmıştı.

ABD ve Çin kulüpleriyle temasta

Son olarak dün menaceri aracılığıyla yönetimle görüşen Negredo’nun, ayrılmak için şartlarını ilettiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun, gelecek sezona ait olan 4 milyon 350 bin Euro’luk (23 milyon TL) maaşının verilmesi halinde kulüple yollarını ayırabileceğini ilettiği belirtildi. Beşiktaş’la 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan Negredo’nun; Çin ve ABD kulüpleriyle temas halinde olduğu kaydedildi.

(Fanatik)

PARTNERHerkes bunu konuşuyorHerkes bunu konuşuyor
Beşiktaş'ta gündem Rafael, Serdar Taşçı ve BernardBeşiktaş'ta gündem Rafael, Serdar Taşçı ve Bernard
Yeni transfer Gökhan Töre!Yeni transfer Gökhan Töre!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Alvaro Negredo

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Crystal Palace Ozan Tufan'ı istiyor!

Crystal Palace Ozan Tufan'ı istiyor!

Lazar Markovic Galatasaray'a önerildi

Lazar Markovic Galatasaray'a önerildi

Dünya Kupası'nda ilk kez 4. oyuncu değiştirildi

Dünya Kupası'nda ilk kez 4. oyuncu değiştirildi

Dev transferin bedeli ortaya çıktı

Dev transferin bedeli ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Negredo Beşiktaş'tan bir yıllık alacağını istiyor!

Negredo Beşiktaş'tan bir yıllık alacağını istiyor!

Beşiktaş'ta gündem Rafael, Serdar Taşçı ve Bernard

Beşiktaş'ta gündem Rafael, Serdar Taşçı ve Bernard

Yeni transfer Gökhan Töre!

Yeni transfer Gökhan Töre!

Beşiktaş'ın 'sezonluk' golcüleri

Beşiktaş'ın 'sezonluk' golcüleri

Porto'dan Beşiktaş'a Vincent Aboubakar müjdesi

Porto'dan Beşiktaş'a Vincent Aboubakar müjdesi

Quaresma'ya yıllık 9 milyon Euro

Quaresma'ya yıllık 9 milyon Euro

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.