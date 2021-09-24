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Nehil Sazlığı'ndaki yangın söndürüldü

24.09.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nehil Sazlığı'ndaki yangın söndürüldü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda 3 gündür devam eden yangın söndürüldü.

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilen ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda önceki gün çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Sazlık alanın bataklık olması nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlandığı bölgede, yangın söndürmeye toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da destek verdi.

Yangın üç gün aranın ardından tamamen söndürüldü.

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