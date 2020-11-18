YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Nehir Ailesi’nin acı günü

Nehir Ailesi’nin acı günü

ERZURUM HABERLERİ  | 18.11.2020 13:08 | Son Güncelleme

Erzurum Öğretmenevi Müdürü Abdullah Nehir’in kardeşi Öğretim görevlisi Nurullah Nehir’in kardeşi Fetullah Nehir Covit 19’a yenik düştü.Erzurum’da Yakutiye İlçe Topu Müdürü olarak görev yapan ve daha sonra Samsun Çarşamba İlçesi Tapu Müdürü olarak atanan Fetullah Nehir Covit 19 hastalığına yakalandı.Samsun Çarşamba İlçesi Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Fetullah Nehir 47 yaşında vefat etti.Çevresinde sevilen, dürüst, yarım sever bir insan olan Fetullah Nehir Evli ve 3 çocuk babasıydı.Fetullah Nehir’in cenazesi 19 Kasım (Yarın) saat 11.00’de Asri Mezarlıkta kılınacak namaz sonrası Yukarı mezarlıkta defnedilecek.

Nehir Ailesi’nin acı günü

Erzurum Öğretmenevi Müdürü Abdullah Nehir’in kardeşi Öğretim görevlisi Nurullah Nehir’in kardeşi Fetullah Nehir Covit 19’a yenik düştü.
Erzurum’da Yakutiye İlçe Topu Müdürü olarak görev yapan ve daha sonra Samsun Çarşamba İlçesi Tapu Müdürü olarak atanan Fetullah Nehir Covit 19 hastalığına yakalandı.
Samsun Çarşamba İlçesi Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Fetullah Nehir 47 yaşında vefat etti.
Çevresinde sevilen, dürüst, yarım sever bir insan olan Fetullah Nehir Evli ve 3 çocuk babasıydı.
Fetullah Nehir’in cenazesi 19 Kasım (Yarın) saat 11.00’de Asri Mezarlıkta kılınacak namaz sonrası Yukarı mezarlıkta defnedilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Erzurum Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
05:29
Sabah
06:56
Öğle
12:05
İkindi
14:41
Akşam
17:04
Yatsı
18:26

Erzurum Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Karanfil Eczanesi
Palandoken
Deniz Eczanesi
Yakutiye
Turan Eczanesi
Palandoken
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.