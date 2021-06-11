Nejat İşler'den aşı mesajı! "Saçma buluyorum"

Nejat İşler, Sağlık Bakanlığı'nın aşı programına dahil ettiği müzisyenler, tiyatrocular, film ve prodüksiyon çalışanları için çıkardığı aşı önceliği nedeniyle soluğu Nişantaşı'nda aldı. Yıllardır yaşadığı Bodrum’dan aşı olmak için İstanbul'da dönen oyuncu, taktığı Fenerbahçe baskılı koruyucu maskesiyle dikkat çekti.

"AŞI KARŞITLIĞINI SAÇMA BULUYORUM"

Objektifleri fark ettiğinde aşı olmaya geldiğini söyleyen oyuncu, "Sıram geldiği için aşıya geldim. Şimdilik buralardayım daha işler güçler var” diye konuşurken, aşı karşıtlığıyla ilgili soru üzerine "Bu karşıtlığı saçma buluyorum" cevabını verdi.





