Nejat İşler'den çok konuşulacak Narin tepkisi! "Millet olmayı hatırlayacağız"

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin kayboluşunun 19. gününde bulunmuş ve soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alınmıştı. Olaya dair ünlülerden tepkiler gelmeye devam ederken Nejat İşler de çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve ardından cansız bedenine ulaşılan Narin Güran soruşturması gündemde yerini koruyor. 24 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada tek tutuklu Narin'in amcası Salim Güran. Olayda her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. 8 yaşındaki minin Narin'in katili merak edilirken hem vatandaşlardan hem de ünlülerden tepkiler çığ gibi büyüyor.

ÇOK KONUŞULACAK TEPKİ

Nejat İşler de Narin katliamına tepki veren ünlülerden biri oldu. Magazin Burada'ya konuşan Nejat İşler'in tam açıklaması şu şekilde;

"Bugün evden bu yüzden çıktım. Sıkıldım artık. Hiçbir şey yapamıyoruz. Çocukları koruyamıyoruz. Bizim ne suçumuz var? Büyük laflar edilebilir. Biz millet olmayı bıraktık ve kabile devleti olmaya karar verdik galiba. Öyle olunca da kabile kuralları geçiyor. Ondan öncesi de var bundan sonrası da olacak eğer böyle giderse.

Hep beraber millet olmayı hatırlayacağız. Kabileler, tarikatlar, cemaatler falan filan değil. Millet olmayı hatırlayacağız.

Lafın bittiği yerdeyiz. Koruyamadık çocukları, bizim suçumuz."