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Nejat İşler, Ercüment Çözer'i anlattı!

23.10.2020 13:45 | Son Güncelleme:
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Nejat İşler, Ercüment Çözer'i anlattı!

BluTV özel yapımı ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ için geri sayımın başladığı şu günlerde merakla beklenen diziden yayınlanan tanıtımlar ve ön izleme sahneleri heyecanı şimdiden zirveye taşıdı. 27 Ekim’de seyirciyle buluşacak olan dizide anti kahraman Ercüment Çözer’e hayat veren Nejat İşler ise karakteri hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Türkiye’nin önde gelen dijital platformlarından biri olan BluTV’nin bu sezon büyük ses getirecek olan özel yapımı ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ duyurulduğu günden bu yana dikkatleri üzerine çekiyor. İzleyicilere adalet, suç ve suçlu kavramlarını sorgulatırken toplumsal çürümeyi de yeniden gündeme taşıyacak olan dizinin başrol oyuncusu Nejat İşler canlandırdığı anti-kahramanı, şu sözlerle anlattı:

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"Ercüment, toplumda yaşanan bir dolu büyük suçun, aslında günlük hayatımızda gördüğümüz ama çok da önemsemediğimiz ‘küçük’ hareketleri engellemediğimiz için var olduğunu düşünüyor. Çocukluğundan gelme bu düşüncesini, büyüyünce çok sert bir adalet anlayışına dönüştürmüş. Kişisel olarak Ercüment’e olumlu bakma şansım yok. Etrafında olanlara üstten bakma durumunu ciddiye almış. Ben hayatın kurgulanmasına, şekillendirilmesine inanmam. Kimse doğrularını, inançlarını başkasına dayatamaz, hele bunu şiddet kullanarak hiç yapamaz. Herkes işine gücüne baksa, zaten böyle şeyler de yaşanmaz. Toplumdaki arızaların çoğu can sıkıntısından doğuyor. İşi gücü ve bir dünya görüşü olan hiç kimse zaten başkalarıyla uğraşmaz, kendini iyileştirmeye çalışır önce..."

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Inter Medya yapımcılığındaki dizinin senaryosu Ercan Mehmet Erdem’in kaleminden çıkarken yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı oturuyor. Vurucu hikayesi ve iddialı karakterleriyle ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ 27 Ekim Salı günü sadece BluTV’de.

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