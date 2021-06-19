Nejat İşler siyasete atıldı: Şimdi tam zamanı

Ünlü oyuncu Nejat İşler, SOL Parti'ye üye oldu. İşler, Nejat İşler'in üyelik imza törenine SOL Parti PM Üyeleri Bülent Forta ve Alper Taş, İl Başkanı Leyla Koç Üzüm katıldı.

Nejat İşler, imzasını atarken, “Fikirlerini merak ettiğim insanlarla daha fazla vakit geçirmek için buraya geldim. Örgütlenmekten korkmayın; şimdi tam zamanı” diye konuştu.

SOL Parti PM Üyesi Alper Taş İşler'in üyeliği hakkında “Nejat İşler duruşu, bakışıyla yüreği bizimle olan bir arkadaşımız. Aradı, ‘Yoldaşlık edelim’ dedi bu süreçte. Yoldaşlığı bizim için kıymetli” dedi.

