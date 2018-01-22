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Nejat İşler yapımcı mı oluyor?

MAGAZİN HABERLERİ | 22.01.2018 23:32 | Son Güncelleme 9 saat önce

Ünlü oyuncu Nejat İşler, Gümüşlük’te sahibi olduğu mekanda görüntülendi.

Nejat İşler yapımcı mı oluyor?

Son dönemin en popüler aşk romanı olan Adil Yıldırım’ın ‘Gecede Saklı Yalnız Aşklar’ kitabını okuyan İşler; ‘Tam filmi çekilecek kitap. Müthiş bir senaryo olur bu kitaptan’ diye konuşarak yapımcılığa göz kırptığının sinyallerini verdi.

Adil Yıldırım kimdir?
Adil Yıldırım 6 Ocak 1982’de İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Milano Teknik Üniversitesi’nde Uluslararası Pazarlama Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Birleşmiş Milletler Roma Ofisi’nde ve akabinde İtalya’da Roma ve Torino merkezli çeşitli özel şirketlerde çalışma hayatını sürdürdü. Yazma serüvenine hikâyeler yazarak başlayan Yıldırım’ın kimi eserleri, İtalya’da gazetelerin hafta sonu eklerinde ve internet bloglarında yayınlandı. Türkiye’deki ilk romanı ‘Gecede Saklı Yalnız Aşklar’ okuyucularına ulaşırken Yıldırım, “Kendi tarihimde ayak izlerimi takip etmeye devam ediyorum” diyor. “Her sabah kendi ruhumuza doğru yeni bir yolculuğa çıkmak için kalkıyoruz yataktan… Varılacak son nokta, kendi ruhumuz. Elimizde kalan son zenginlik, asla kaybetmek istemediğimiz tek gerçeğimiz. Gece, karlı sokaklara ve huzurlu bir sabaha kavuşmaya hazırlanıyor. Ben, kar tanelerini izlerken yazmaya başlıyorum ve dünyanın neresinde olursa olsun, ruhumu anlayan tüm insanlara kavuşmaya hazırlanıyorum.”

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