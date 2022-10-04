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Neler oldu neler! Inter Barcelona maçında skandal... Penaltı için gitti ofsayt verdi

04.10.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'ölüm grubu' olarak nitelendirilen C Grubu'nda Inter sahasında Barcelona'yı konuk etti. Dev mücadelenin 22. dakikasında oldukça dikkat çeken bir an yaşandı. Penaltı gerekçesiyle VAR'a giden hakem Vincic, pozisyonun ofsayt olduğuna hükmederken, herkes şaşkına döndü. İşte detaylar...

Neler oldu neler! Inter Barcelona maçında skandal... Penaltı için gitti ofsayt verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin C Grubu'nun 4. hafta mücadelesinde grubun iki güçlü ekibi Inter ile Barcelona San Siro'da karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşma beklendiği gibi oldukça hızlı başlarken, ev sahibi ekip özellikle ilk bölümde oyunun hakim tarafıydı.

PENALTI İTİRAZI!

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Karşılaşmada dakikalar 22'yi gösterirken, Inter Barcelona savunmasının topa elle müdahalesini gerekçe göstererek karşılaşmanın hakemi S. Vincic'e yoğun itirazlarda bulundu.

İtirazlar sonrası VAR odası tarafından pozisyonu izlemeye davet edilen tecrübeli hakem, pozisyonu izlemek üzere VAR'a giderken, kısa süren izleme sonrası pozisyonun ofsayt olduğuna hükmetti.

ÖMER ÜRÜNDÜL: SKANDAL!

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Hakemin bu kararı sonrası karşılaşmanın yorumcusu Ömer Üründül, "Burada çok büyük bir hata var, skandal" yorumunu getirdi. Üründül, "Penaltı olduğundan şüphe yok, ama ofsayt ise VAR'ın çağırmaması lazım" dedi.

*Görüntüler EXXEN'den alınmıştır

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