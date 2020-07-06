Nemanja Matic, 3 yıl daha Manchester United'da

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Sırp futbolcu ile 2023'ün Haziran ayına kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.
Takımda kalmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Matic, "Oyuncu olarak kariyerimde başarabileceğim çok şey var ve bunu Manchester United ile yapmak benim için büyük bir onur olacak." ifadesini kullandı.
2017 yılında Chelsea'den transfer edilen ve Manchester United'da toplam 114 maça çıkan Matic, bu sezon oynadığı 27 maçta 1 gol kaydetti.
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