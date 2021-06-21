Nemrut Dağı eteklerinden çıkarılan ponza ekonomiye 500 milyon lira katkı sağlıyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde volkanik Nemrut Dağı eteklerinden çıkarılarak birçok ile gönderilen ponza ekonomiye yılda 500 milyon lira katkı sağlıyor.

Türkiye'de ponza rezervinin yaklaşık yüzde 70'nin bulunduğu Bitlis'te, inşaat, ısı ve ses yalıtımında kullanılan ponzanın, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek ekonomiye katkısının artırılması hedefleniyor.

Nemrut Dağı'nın eteklerindeki ocaklardan çıkarılarak bims yapılmak üzere tırlarla yurdun dört bir yanına gönderilen ponzanın, inşaatın yanı sıra ilaç, tarım, barut ve temizlik gibi birçok sanayide kullanılması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Dağdağan, AA muhabirine, kentte zengin ponza yataklarının bulunduğunu, dünya rezervinin yüzde 15'nin Türkiye'de, ülkedeki rezervin yüzde 70'nin de Bitlis'te bulunduğunu söyledi.

Ponzanın literatürde 120-130 sektörde kullanılan değerli bir malzeme olduğuna dikkati çeken Dağdağan, şöyle konuştu:

"Tarım, ilaç ve savunma sanayisine kadar birçok sektörlerde kullanılıyor. 25'e yakın ruhsatlı işletme sadece bims üretimi yapıyor. 4 yıl önce Bitlis Eren Üniversitesi ile yaptığımız çalıştayda ponzanın farklı ürünlerde kullanılabileceğini gördük. Bitlis Eren ve Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile ortak proje yapmayı planlıyoruz. Dünyada stratejik konumda olan ponza madeninden katma değeri yüksek ürünler üretmek istiyoruz. İnşaat sektörü yalıtım malzemesi olarak kullanabiliriz. Ponzayı bimsten kurtarıp ekonomik değeri yüksek ürünler üretmemiz gerekiyor. Almanya bu konuda vatandaşlarını teşvik ediyor. Şimdi eskiden yaptığı bimsleri söküp bunları dönüşüme alıyor. İçindeki malzemelerle uzay sanayisinde kullanılabilecek farklı materyalleri geliştiriyor. Bunlar nanoteknolojiyle yapılabilecek işler."