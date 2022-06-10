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Nemrut Dağı'ndaki heykellerin figürlerinden üflemeli çalgı yaptılar

10.06.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nemrut Dağı'ndaki heykellerin figürlerinden üflemeli çalgı yaptılar

Adıyaman Üniversitesinden araştırma ve öğretim görevlisi iki arkadaş, yaptıkları seramik flüt çeşidi "okarina"ya Nemrut Dağı'ndaki heykellerin şeklini verdi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde görev yapan araştırma görevlisi Öznur Yıldırım ile Devlet Konservatuarı Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Sultan Bilget Güçlüer, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'ndaki heykellerden etkilendi.

Bunu sanat eserine dönüştürmek ve Adıyaman turizmine katkı sunmayı hedefleyen iki arkadaş, Orta ve Uzak Doğu, Orta ve Güney Amerika'da kullanılan okarinalardan yaparak bu enstrümanlara Nemrut Dağı'ndaki heykellerin şeklini verdi.

Yıldırım, AA muhabirine, arkadaşıyla Nemrut Dağı'nı gezerken heykellerden çok etkilendiklerini, daha sonra böyle bir çalışma içerisine girdiklerini belirtti.

Yıldırım, kent turizminde hediyelik eşya noktasında büyük bir eksiklik olduğunu, seramik müzik aletiyle bu açığı kapatmak istediklerini söyledi.

Güçlüer de "Nemrut heykellerinin gizemi bizi çok etkiledi. Bu gizemden yola çıkarak Öznur Hoca'mın ellerinden seramik heykelleri ortaya çıktı ve deliklerini açarak nefesli bir enstrüman boyutuna ulaştırmış olduk." diye konuştu.

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