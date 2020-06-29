YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Nemrut Dağı’nın Uzay Çağı çalışması ilgi gördü

Nemrut Dağı’nın Uzay Çağı çalışması ilgi gördü

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.06.2020 13:27 | Son Güncelleme

Nemrut Dağı’yla ilgili grafik tasarım sanatçısının ‘Nemrut Dağı Uzay Çağı’ çalışması büyük beğeni topladı.Grafik Tasarımcı Adem Karaaslan Dünyanın 8.

Nemrut Dağı’nın Uzay Çağı çalışması ilgi gördü

Nemrut Dağı’yla ilgili grafik tasarım sanatçısının ‘Nemrut Dağı Uzay Çağı’ çalışması büyük beğeni topladı.
Grafik Tasarımcı Adem Karaaslan Dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı ile ilgili uzay çağı olayını photoshop manipülasyon tekniğiyle yeniden yorumladı.
Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Nemrut Dağı aynı zamanda gizemini korumaya devam ediyor.
Tasarımcı Karaaslan, ‘Nemrut uzay çağını yaşasaydı nasıl olur?’ konulu görsel çalışmaları ile uzay çağında başlı başına gizemlerle dolu Nemrut Dağı’nı birleştirdi.
İstanbul’da yaşayan Adıyamanlı Adem Karaaslan, memleketinin tarihine katkıda bulunmak için elinden gelen her türlü sanatsal faaliyetini sürdürdüğünü belirtti.

Nemrut Dağı’nın Uzay Çağı çalışması ilgi gördü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAile boyu tatil!Aile boyu tatil!
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adıyaman Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:13
Sabah
05:01
Öğle
12:35
İkindi
16:28
Akşam
20:00
Yatsı
21:39

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Aslan Eczanesi
Merkez
Kutlu Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Mehmet Önder Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Çare Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.