Nemrut Dağı’nın Uzay Çağı çalışması ilgi gördü

Nemrut Dağı’yla ilgili grafik tasarım sanatçısının ‘Nemrut Dağı Uzay Çağı’ çalışması büyük beğeni topladı.

Grafik Tasarımcı Adem Karaaslan Dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı ile ilgili uzay çağı olayını photoshop manipülasyon tekniğiyle yeniden yorumladı.

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Nemrut Dağı aynı zamanda gizemini korumaya devam ediyor.

Tasarımcı Karaaslan, ‘Nemrut uzay çağını yaşasaydı nasıl olur?’ konulu görsel çalışmaları ile uzay çağında başlı başına gizemlerle dolu Nemrut Dağı’nı birleştirdi.

İstanbul’da yaşayan Adıyamanlı Adem Karaaslan, memleketinin tarihine katkıda bulunmak için elinden gelen her türlü sanatsal faaliyetini sürdürdüğünü belirtti.



