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Nemrut Krater Gölü sonbahar renklerini görmek isteyenlerin akınına uğruyor

14.10.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nemrut Krater Gölü sonbahar renklerini görmek isteyenlerin akınına uğruyor

BİTLİS (AA) - Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle cezbeden göl, yılın her döneminde farklı güzelliklerle çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut, bugünlerde sonbaharın tüm renklerini bir arada görmek isteyenler ve fotoğraf tutkunlarınca ziyaret ediliyor.

Fotoğraf sanatçısı Fatih Bilgiç, AA muhabirine, Nemrut Krater Gölü'ne sonbahar fotoğrafları çekmeye geldiklerini söyledi.

Bölgenin eşi benzeri bulunmayan güzellikte bir yer olduğunu belirten Bilgiç, şunları kaydetti:

"Sonbaharın gelişiyle tüm ağaçlarda yeşilin, kahverenginin ve kızıllığın bütün tonlarını görmek mümkün. Herkesin gelip burayı görmesi gerekiyor. Doğayla iç içe güzel vakit geçirilebilecek bir alan. Gölün her tarafında çok güzel fotoğraflar çekme imkanımız var. Özellikle doğa fotoğrafçılarının tercih ettiği bir yer. Buhar bacalarının oluştuğu yerler harika. Farklı illerin yanı sıra yurt dışından da ziyaretçi geliyor."

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