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Nemrut Krater Gölü’nde valiliğin durdurduğu inşaat yeniden başladı

BİTLİS HABERLERİ  | 14.10.2020 10:23 | Son Güncelleme

Bitlis sınırları içerisinde yer alan Nemrut Dağı Krater Gölü ve Kalderası’na tuvalet ve sosyal tesis yapmak için başlatılan ve tepkiler üzerine valilik tarafından durdurulan inşaat, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tekrar faaliyete geçirildi.Nemrut Kalderası’nda geçen Ağustos ayında, ‘Tabiat Anıtı Çevre Düzenleme İşi’ adı altında başlatılan betonarme inşaatın yapımına yeniden başlandı.

Nemrut Krater Gölü’nde valiliğin durdurduğu inşaat yeniden başladı

Bitlis sınırları içerisinde yer alan Nemrut Dağı Krater Gölü ve Kalderası’na tuvalet ve sosyal tesis yapmak için başlatılan ve tepkiler üzerine valilik tarafından durdurulan inşaat, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tekrar faaliyete geçirildi.
Nemrut Kalderası’nda geçen Ağustos ayında, ‘Tabiat Anıtı Çevre Düzenleme İşi’ adı altında başlatılan betonarme inşaatın yapımına yeniden başlandı. Uzmanlardan ve kamuoyundan gelen tepkiler sonucunda Bitlis Valiliği tarafından durdurulan inşaat, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün talimatıyla yeniden başlatıldı. İnşaatın yapıldığı bölge ‘Tabiat Anıtı’, ‘Turizm Alanı’, ‘1. Derece Doğal Sit Alanı’ ve ‘Ramsar Alanı’ (Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan) statüsünde bulunuyor. Uzmanların betonarme yerine ahşap ya da doğaya zarar vermeyecek farklı bir yapı tekniğiyle yapılması önerilerini dikkate almayan idarenin, projede hiçbir revize yapmadan aynı şekliyle uygulanması için müteahhit firmaya talimat verdiği öğrenildi.
Valiliğin durdurduğu çalışmanın yeniden başlatıldığı yönünde haber alan gazeteciler bölgeye gitti. Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, valilik kararıyla durdurulan çalışmaların yeniden başlatıldığını tespit ettiklerini dile getirerek, "Bizler de konunun yakın takipçisiyiz. Bu nedenle de bu gün konuyu bizzat yerinde görmek amacıyla gazeteci arkadaşımızla buraya geldik. Gelen ihbarlarda iddia edildiği gibi tepkiler üzerine valilik tarafından durdurulan çalışma yeniden başlamış durumda. Bu noktada bizler görevimizi yerine getirerek ilgili kurum ve amirlerini konuyla ilgili bilgilendirdik. Bundan sonraki süreçte konunun yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Alanın UNESCO Küresel Jeopark Ağı’na dahil edilmesi için yapılan başvuru süreci ise devam ediyor.

Nemrut Krater Gölü’nde valiliğin durdurduğu inşaat yeniden başladı

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