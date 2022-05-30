YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Nepal'deki uçak kazasında ölü sayısı 21'e çıktı

Nepal'deki uçak kazasında ölü sayısı 21'e çıktı

30.05.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nepal'deki uçak kazasında ölü sayısı 21'e çıktı

Nepal'de dün dağlık kesime düşen, 22 kişinin yer aldığı uçağın enkazında 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Dağ kasabası Jomsom'a varmak üzere dün Pokhara'dan kalkan ancak bir süre sonra kuleyle irtibatı kesilen Tara Air'e ait uçağın, Mustang bölgesindeki Thasang civarında 14 bin 500 fit irtifada seyir halindeyken dağa çarptığı belirlendi.

Sivil Havacılık İdaresi sözcüsü Deo Chandra Lal Karn, 3 kişilik mürettebat ile 19 yolcunun bulunduğu uçaktakilerden 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Phadindra Mani Pokhrel, yapılan ön değerlendirmelere göre, uçaktakilerden kurtulan olmadığını söyledi.

Olay yerindeki arama çalışmaları sürüyor.

Nepal Sivil Havacılık İdaresinden dün yapılan açıklamada, dağlık kesimdeki Jomsom kasabasına varmak üzere Pokhara'dan kalkan Tara Air'e ait uçağın, kalkıştan kısa süre sonra kuleyle temasının kesildiği belirtilmişti.

Mustang bölgesindeki Khaibang civarında başlatılan uçağı arama çalışmalarına havanın kararması ve kötü hava koşulları nedeniyle ara verilmişti.

Uçakta 4 Hint ve 2 Alman dahil 22 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Nepal'de iklim ve coğrafi koşullar nedeniyle havacılık kazaları sıklıkla görülüyor.

2018'de Bangladeş'in başkenti Dakka'dan Katmandu'ya uçan bir yolcu uçağında iniş sırasında meydana gelen kazada 51 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
Fethiye'de "Müsilaj Operasyonu"nda yakalanan 3 zanlı tutuklandıFethiye'de "Müsilaj Operasyonu"nda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
TFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldıTFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldı
Anahtar Kelimeler:
Nepal

Ankara Namaz Vakitleri 31 Mayıs Salı

İmsak
03:25
Sabah
05:16
Öğle
12:51
İkindi
16:48
Akşam
20:17
Yatsı
22:00
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yarışma anındaki o hareketi olay oldu!

Yarışma anındaki o hareketi olay oldu!

Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...

Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Trans mahkûm, hücrede sarhoşken seks yaparken yakalandı!

Trans mahkûm, hücrede sarhoşken seks yaparken yakalandı!

Sadece bir günlük kazancı servet! İtirafı tepki çekti

Sadece bir günlük kazancı servet! İtirafı tepki çekti

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.