Beşiktaş Neptunas'a direnemedi

Klaipeda kentinde Svyturio Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 20-16 önde geçen ev sahibi ekip karşısında ikinci çeyrekte daha iyi bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, soyunma odasına 40-38 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü eline geçiren ve rakibini 5 sayıda tutan Neptunas, son periyoda 62-45 önde giderken, salondan da 86-80 galip ayrıldı.
Beşiktaş Sompo Sigorta'nın gruptaki 6 maçta 2 galibiyet ve 4 yenilgisi bulunuyor.
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