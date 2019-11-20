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Beşiktaş Neptunas'a direnemedi

BASKETBOL HABERLERİ  | 20.11.2019 22:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında Litvanya temsilcisi Neptunas'a 86-80 yenildi.

Beşiktaş Neptunas'a direnemedi

Klaipeda kentinde Svyturio Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 20-16 önde geçen ev sahibi ekip karşısında ikinci çeyrekte daha iyi bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, soyunma odasına 40-38 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü eline geçiren ve rakibini 5 sayıda tutan Neptunas, son periyoda 62-45 önde giderken, salondan da 86-80 galip ayrıldı.

Beşiktaş Sompo Sigorta'nın gruptaki 6 maçta 2 galibiyet ve 4 yenilgisi bulunuyor.

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Beşiktaş Sompo Sigorta FIBA Şampiyonlar Ligi Neptunas Klaipeda

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