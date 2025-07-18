Nereden nereye! BAL Ligi'ne kadar düşmüşlerdi... Türk futbolunun köklü kulübü kapanıyor

Bir zamanlar Süper Lig’de adından söz ettiren ve 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası’nda Türkiye’yi başarıyla temsil eden Denizlispor, son yıllarda yaşadığı dramatik düşüşle gündemde.

2020-2021 sezonunda Süper Lig’den düşen Ege temsilcisi, önce 3. Lig’e geriledi, ardından finansal sorunlar nedeniyle tutunamayarak 2024-2025 sezonunun son haftasında, evinde Niğde Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) düştü.

59 YIL SONRA VEDA

1966-1967 sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Denizlispor, bu düşüşle taraftarlarını şoke etti. Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri, 59 yıl aradan sonra profesyonel liglere veda etti.

EKSİ 24 PUANLA BAŞLAYACAK

Mali krizle boğuşan Denizlispor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından iki kez 12’şer puan silme cezası aldı. Toplamda eksi 24 puanla BAL’a başlayacak olan kulübün, bu şartlarda ligde kalması neredeyse imkânsız görünüyor.

A TAKIM KAPANIYOR

Borç yükü ve cezalar nedeniyle yönetim kurulu oluşturmakta bile zorlanan Denizlispor, radikal bir karar aldı. Kulüp, A Takım faaliyetlerini sonlandırarak yoluna altyapıyla devam etmeyi planlıyor. Türk futbolunun efsanelerinden biri olan yeşil-siyahlı ekip, bu karar sonrası taraftarlarını derin bir üzüntüye boğdu.