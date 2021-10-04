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  4. Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı son haliyle şoke etti! Bambaşka biri olmuş

Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı son haliyle şoke etti! Bambaşka biri olmuş

04.10.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1978 yapımı Neşeli Günler filminde küçük Tuncay'a hayat veren çocuk oyuncu Necati Aslan, yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi. Necati Aslan'ı görenler ''bambaşka biri olmuş'' demeden edemedi.

Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı son haliyle şoke etti! Bambaşka biri olmuş

Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin paylaştığı Neşeli Günler filminde 'Tuncay' karakterini canlandıran Necati Aslan, son haliyle ağızları açık bıraktı. Aslan, yıllar içinde adeta bambaşka birine dönüştü. İşte Neşeli Günler Tuncay'ın son hali:

Neşeli Günler'in Tuncay'ı son haliyle şoke etti!

Neşeli Günler'in Tuncay'ı son haliyle şoke etti!

Neşeli Günler'in Tuncay'ı son haliyle şoke etti!

NECATİ ASLAN ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1966 yılında Malatya'da doğan Necati Aslan, çocuk yaşta rol aldığı Neşeli Günler filminden sonra, sinemayla olan iletişimini hiç kesmedi. Aslan; Mirasyediler, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Dokunmayın Şabanıma, Deli Kadir gibi birçok Yeşilçam projesinde yer aldı.
Neşeli Günler'in Tuncay'ı son haliyle şoke etti!

Aslan, oyunculuğu bıraktıktan sonra film yapımcılığı ve yönetmenliğine yöneldi. Defalarca kez yönetmen koltuğuna oturdu, senaryo kaleme aldı ve film-dizi yapımcılığı yaptı.

Neşeli Günler'in Tuncay'ı son haliyle şoke etti!

Necati Aslan ayrıca film müzikleri de yapıyor.

Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı son haliyle şoke etti! Bambaşka biri olmuş

Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı son haliyle şoke etti! Bambaşka biri olmuş


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Anahtar Kelimeler:
Adile Naşit Ayşen Gruda Münir Özkul Şener Şen
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