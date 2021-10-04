Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı son haliyle şoke etti! Bambaşka biri olmuş

Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin paylaştığı Neşeli Günler filminde 'Tuncay' karakterini canlandıran Necati Aslan, son haliyle ağızları açık bıraktı. Aslan, yıllar içinde adeta bambaşka birine dönüştü. İşte Neşeli Günler Tuncay'ın son hali:

NECATİ ASLAN ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1966 yılında Malatya'da doğan Necati Aslan, çocuk yaşta rol aldığı Neşeli Günler filminden sonra, sinemayla olan iletişimini hiç kesmedi. Aslan; Mirasyediler, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Dokunmayın Şabanıma, Deli Kadir gibi birçok Yeşilçam projesinde yer aldı.



Aslan, oyunculuğu bıraktıktan sonra film yapımcılığı ve yönetmenliğine yöneldi. Defalarca kez yönetmen koltuğuna oturdu, senaryo kaleme aldı ve film-dizi yapımcılığı yaptı.

Necati Aslan ayrıca film müzikleri de yapıyor.



