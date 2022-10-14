Neşet Ertaş'ın vasiyetiymiş! Şahan Gökbakar tepki gösterdi

Neşet Ertaş'ın ailesi Hüseyin, Döne, Canan ve Leyla Ertaş !Garip Bülbül Neşet Ertaş' adıyla hazırlanan filme tepkili. Ertaş'ın filminin yapılmamasını vasiyet ettiğini dile getiren aile sosyal medyadan sık sık isyan ediyor.

Yeni bir paylaşımla "Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" diyen ailenin paylaşımını gören Şahan Gökbakar da filme tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar paylaşımda "Ailesi onay vermiyor. Kendisi vasiyet etmiş istememiş film çekilmesini... İzin almadan, ailesinin ve varislerinin rızası olmadan bu film nasıl çekilir?" dedi.



