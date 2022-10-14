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  4. Neşet Ertaş'ın vasiyetiymiş! Şahan Gökbakar tepki gösterdi

Neşet Ertaş'ın vasiyetiymiş! Şahan Gökbakar tepki gösterdi

14.10.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Garip Bülbül Neşet Ertaş' adıyla hazırlanan ve Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan filmin çekilmesini halk ozanının çocukları istemiyor. Neşet Ertaş'ın çocukları "Bizlere yapılmasın diye vasiyet ettiği film projesi itirazlarımıza rağmen yapılmak isteniyor" açıklamasında bulundu. Şahan Gökbakar da bu paylaşıma sosyal medyasından yer vererek tepki gösterdi.

Neşet Ertaş'ın vasiyetiymiş! Şahan Gökbakar tepki gösterdi

Neşet Ertaş'ın ailesi Hüseyin, Döne, Canan ve Leyla Ertaş !Garip Bülbül Neşet Ertaş' adıyla hazırlanan filme tepkili. Ertaş'ın filminin yapılmamasını vasiyet ettiğini dile getiren aile sosyal medyadan sık sık isyan ediyor.

Yeni bir paylaşımla "Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" diyen ailenin paylaşımını gören Şahan Gökbakar da filme tepki gösterdi.

Ekran Alıntısı

Şahan Gökbakar paylaşımda "Ailesi onay vermiyor. Kendisi vasiyet etmiş istememiş film çekilmesini... İzin almadan, ailesinin ve varislerinin rızası olmadan bu film nasıl çekilir?" dedi.

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