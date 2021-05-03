Neşet Ertaş kimdir, nereli ve nasıl vefat etti? İşte usta sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatı...

Her hafta Pazartesi saat 20:00'da Kanal D ekranlarında olan sevilen program Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta konsept olarak Neşet Ertaş şarkıları söyleniyor. Programla birlikte Neşet Ertaş'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki usta sanatçı Neşet Ertaş kimdir, nereli ve neden vefat etti?
1938 yılında Kırtıllar Köyü, Akpınar, Kırşehir'de doğan Neşet Ertaş; 1950'li yıllardan itibaren yaptığı plaklarla özellikle Orta Anadolu türkülerini ve bozlakları kayıt altına almıştır. 1960'lı yıllardan itibaren bizzat kendisinin yazdığı türküleri seslendirmiştir. "Garip" mahlasını kullanan sanatçı 1970'li yıllarda türküleri Türkiye'de dönemin birçok sanatçısı tarafından yorumlamış ve çok popüler olmuştur. 2009 yılında UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazineleri envanterine girmeye değer görülmüştür.1938 yılında Kırşehir'e bağlı Çiçekdağı'nın (günümüzde Akpınar'ın) Kırtıllar köyünde doğmuştur.
Babası abdal geleneğinin temsilcisi bir bağlama ustası Muharrem Ertaş, annesi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinin Hacıaliobası köyünden Döne Ertaş'tır. Küçük yaşta babasının yanında zil, cümbüş, darbuka çalmıştır. Sekiz yaşında ailesi ile birlikte Kırtıllar köyünden taşınarak İbikli köyüne yerleşmiştir. 12 yaşındayken annesi Döne'yi kaybetti. Babası ve kardeşleri ile bir süre göçebe bir hayat sürmüştür. Babası Muharrem Ertaş, İç Anadolu Bölgesi'ndeki Yozgat'ın Kırıksoku köyünden "Arzu" isminde bir hanımla ikinci evliliğini yapmış ve bir süre onun köyünde yaşamışlardır; daha sonra Yozgat'ın Yerköy ilçesine yerleştiler. Kırşehir, Yozgat ve ardından iki yıl Kırıkkale'de yaşamlarını sürdürdüler. Neşet Ertaş, ilkokula gittiği bu dönemde önce keman, sonra da bağlama çalmayı öğrenmiştir. Babası Muharrem Ertaş ile beraber yörenin düğünlerinde sazı ile türküler söyleyen Neşet Ertaş, etkilendiği tek kişinin babası Muharrem Ertaş olduğunu söylemiştir. Ertaş, bu durumu şu şekilde ifade etmiştir "Babamla ben aynı ruhun insanlarıyız."
25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de tedavi gördüğü hastanede ileri evrede prostat kanseri sebebiyle yaşamını yitirmiştir. Cenazesi Kırşehir Bağbaşı Mezarlığı'nda babası Muharrem Ertaş'ın mezarı yanına defnedilmiştir. Mezar taşında ''Sakin ol ha, insanoğlu. İncitme canı, her can bir kalp, Hakk'a bağlı. İncitme canı, incitme.'' yazmaktadır.
Hasta Düştüm
Tor Şahin Misali
Uyma Sakın
Yolcu (Bu dünyaya gelen yolcu)
Çoban
Hareli Gelin
Engeller Koymuyor Yar Sana Varsam
Ceylan
Vefasız Yar Aşkına (vay bana vah bana)
Kıbrıs Destanı (Kıbrıs Barış Harekâtından Sonra Yazmış Olduğu Türküsü)
Giyindim Kuşandım Gittim Düğüne
Diloylu Halay Havası
Varıp Bir Kız On Yaşına Değince
Şeytanın Atına Binip Yeldirme
Bir Leyla Misali
Yardan Tatlısı Bulunmaz
Aşk Elinden Ağlayan
Sar Leyla Leyla (ayrıldığı karısına yazmıştır)
1997 - Nostalji 1
1998 - Ölmeyen Türküler 2
1999 - Ölmeyen Türküler 3
1998 - Gönül Yarası
1993 - Kova Kova İndirdiler Yazıya
1995 - Seçmeler 2
1995 - Seçmeler 3
1995 - Seher Vakti
1995 - Altın Ezgiler 3
1988 - Gönül Ne Gezersin Seyran Yerinde
1988 - Kendim Ettim Kendim Buldum
1995 - Benim Yurdum
1957 - Neden Garip Garip Ötersin Bülbül
1960 - Gitme Leylam
1979 - Türküler Yolcu
1985 - Sazlı Oyun Havaları
1987 - Türkülerle Yaşayan Efsane Deyişler Bozlaklar Türküler
1988 - Kibar Kız
1989 - Hapishanelere Güneş Doğmuyor
1989 - Sazlı Sözlü Oyun Havaları
1990 - Gel Gayri Gel
1992 - Şirin Kırşehir
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