Neşet Ertaş kimdir, nereli ve nasıl vefat etti? İşte usta sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatı...

Her hafta Pazartesi saat 20:00'da Kanal D ekranlarında olan sevilen program Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta konsept olarak Neşet Ertaş şarkıları söyleniyor. Programla birlikte Neşet Ertaş'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki usta sanatçı Neşet Ertaş kimdir, nereli ve neden vefat etti?

NEŞET ERTAŞ KİMDİR?

1938 yılında Kırtıllar Köyü, Akpınar, Kırşehir'de doğan Neşet Ertaş; 1950'li yıllardan itibaren yaptığı plaklarla özellikle Orta Anadolu türkülerini ve bozlakları kayıt altına almıştır. 1960'lı yıllardan itibaren bizzat kendisinin yazdığı türküleri seslendirmiştir. "Garip" mahlasını kullanan sanatçı 1970'li yıllarda türküleri Türkiye'de dönemin birçok sanatçısı tarafından yorumlamış ve çok popüler olmuştur. 2009 yılında UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazineleri envanterine girmeye değer görülmüştür.1938 yılında Kırşehir'e bağlı Çiçekdağı'nın (günümüzde Akpınar'ın) Kırtıllar köyünde doğmuştur.

Babası abdal geleneğinin temsilcisi bir bağlama ustası Muharrem Ertaş, annesi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinin Hacıaliobası köyünden Döne Ertaş'tır. Küçük yaşta babasının yanında zil, cümbüş, darbuka çalmıştır. Sekiz yaşında ailesi ile birlikte Kırtıllar köyünden taşınarak İbikli köyüne yerleşmiştir. 12 yaşındayken annesi Döne'yi kaybetti. Babası ve kardeşleri ile bir süre göçebe bir hayat sürmüştür. Babası Muharrem Ertaş, İç Anadolu Bölgesi'ndeki Yozgat'ın Kırıksoku köyünden "Arzu" isminde bir hanımla ikinci evliliğini yapmış ve bir süre onun köyünde yaşamışlardır; daha sonra Yozgat'ın Yerköy ilçesine yerleştiler. Kırşehir, Yozgat ve ardından iki yıl Kırıkkale'de yaşamlarını sürdürdüler. Neşet Ertaş, ilkokula gittiği bu dönemde önce keman, sonra da bağlama çalmayı öğrenmiştir. Babası Muharrem Ertaş ile beraber yörenin düğünlerinde sazı ile türküler söyleyen Neşet Ertaş, etkilendiği tek kişinin babası Muharrem Ertaş olduğunu söylemiştir. Ertaş, bu durumu şu şekilde ifade etmiştir "Babamla ben aynı ruhun insanlarıyız."