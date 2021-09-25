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Neşet Ertaş, Kırşehir'deki mezarı başında anıldı

25.09.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bozkırın Tezenesi' olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 9'uncı yılında Kırşehir'deki mezarı başında törenle anıldı. Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, "Acısı hala taze, hiçbir zaman da iyileşmeyen bir yara" dedi.

Neşet Ertaş, Kırşehir'deki mezarı başında anıldı

Neşet Ertaş sevenleri tarafından anılıyor. Bağbaşı Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Neşet Ertaş'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Protokol üyeleri ve sevenleri, Neşet Ertaş'ın kabrine karanfil bıraktı.

"KIRŞEHİR'İN YETİŞTİRDİĞİ EN ÖNEMLİ DEĞERLERİNDEN"

Vali İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, Kırşehir'in yetiştirdiği en önemli değerlerden birisinin büyük usta Neşet Ertaş olduğunu belirtti. Ertaş'ın gönül tellerine dokunan sesi, mütevazi kişiliği ve bıraktığı eserleriyle geniş halk kitleleri tarafından sevildiğini dile getiren Akın, "Kırşehir'in yetiştirdiği en önemli değerlerden biridir Neşet Ertaş. Babası ve ustası Muharrem Ertaş'ın üslubunu devam ettiren Ertaş, Türk halk müziğimize yeni bir nefes ve yorum katmıştır. Kırşehir'in UNESCO tarafından müzik şehri kabul edilmesinde çok önemli katkılarda bulunmuştur" dedi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de Ertaş'ı ölümünün 9'uncu yılında andıklarını anlatarak, "Bugün sadece ailenin değil Kırşehir'in yas günüdür. Yaşamı boyunca tevazu ve mütevaziliğin ete kemiğe bürünmüş haliydi Neşet Ertaş" ifadelerini kullandı.

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"BUGÜN YAS GÜNÜMÜZ"

Törene katılan Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, en acılı günlerden birini yaşadıklarını belirterek, "Bugün yas günümüz, bugün bizlerde düğün, eğlence veya hareketli türkü dahi çalınmaz. Bugün içimize dönüp acımızı yaşadığımız günlerden birisi. Acısı hala taze, hiçbir zaman da iyileşmeyen bir yara. Kırşehir bir hoşgörü kenti, o yüzden de ailemizle, herkesle babamızı ziyaret ettik. Zaten halkımız, milletimiz sene boyunca burada onu yalnız bırakmıyor" şeklinde konuştu.

Sanatçı Bayram Bilge Tokel, Türk müziğinin temelinde Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın temsil ettiği Türkmen Abdal müzik geleneğinin olduğunu vurguladı. Bu değerler etrafında şekillenen birikimin gelecek nesillere aktarılmaya devam ettiğini dile getiren Tokel, "Neşet Ertaş'ın vefatının 9. yılı, hiç kimse yalnız bırakmıyor. Ailesi, sevenleri, dostları, dünyanın her yerinden geliyorlar. Tüm halk ozanlarımıza ve başta Neşet Ertaş'a Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Törene katılanlar, aynı mezarlıkta bulunan Neşet Ertaş'ın babası, bozlak ustası Muharrem Ertaş ve kız kardeşi Ayşe Garip ile halk ozanı Çekiç Ali'nin kabirlerini de ziyaret ederek, dua okudu. Törene, Ertaş'ın akrabaları, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, siyasi parti temsilcileri ve sevenleri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Neşet Ertaş
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