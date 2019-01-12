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Nesin Vakfı Aziz Nesin'in 103. yaşını Şevval Sam'la kutladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.01.2019 16:03 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Şevval Sam, önceki akşam Nesin Vakfı çocukları için düzenlenen etkinlik kapsamında sahne aldı.

Nesin Vakfı Aziz Nesin'in 103. yaşını Şevval Sam'la kutladı

Aziz Nesin’in 103’üncü yaşını kutlayan Nesin Vakfı için sahneye çıkan ve programına unutulmaz eserlerden ‘Gamzedeyim deva bulmam’ şarkısı ile başlayan güzel sanatçı geceye, Yaşar Kemal’in derlediği ‘O yar gelir’ ve Aşık Veysel’den ‘Uzun İnce bir yoldayım’ gibi, iz bırakmış türkülerle devam etti. Muhteşem performansı ve repertuvarı ile geceye damga vuran Sam, güzelliğiyle de müzikseverlerin büyük beğenisini topladı.

” SEVGİ, KOŞULSUZ VE KARŞILIK BEKLEMEDEN VERİLDİĞİNDE GERÇEK SEVGİDİR”

Gecede, Karadeniz’den Trakya’ya, Orta Anadolu’dan halaylara uzanan repertuarı ile coşkuyu ikiye katlayan ünlü sanatçı, Nesin Vakfı çocuklarının kendisi için yaptıkları Seramik tabloyu Ali Nesin’in ellerinden aldı. ”Sevgi koşulsuz ve karşılık beklemeden verildiğinde gerçek sevgidir. Sizler hiç karşılık beklemeden, koşulsuz sevdiğiniz için bu çocuklara emek veriyorsunuz. Bir sürü insanın memleketten umudunu kaybettiği bir zamanda siz, umudu, onlarda yaşatmaya devam ediyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. ” diyerek duygularını dile getirdi. Samimi ve cana yakın tavırlarıyla dinleyicilerden büyük alkış alan güzel sanatçı programını alkışlar eşliğinde noktaladı.


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