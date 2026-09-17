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Nesine 2. ve 3. Lig’de 3. hafta heyecanı Tivibu Spor’da devam ediyor

Türk Telekom, alt liglerin ana yayıncısı olarak Nesine 2. ve 3. Lig coşkusunu futbolseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. Memleketinin takımını takip etmek isteyen taraftarlar, şampiyonluk ve üst lige yükselme yarışının hız kazandığı 3. haftadaki birbirinden çekişmeli mücadeleleri Tivibu Spor ekranları ve Yaay platformu üzerinden canlı izleyebilecek.

Nesine 2. ve 3. Lig’de 3. hafta heyecanı Tivibu Spor’da devam ediyor
Burak Kavuncu

Türk sporunun en büyük destekçilerinden Türk Telekom, spora ve futbola sağladığı uzun soluklu katkılara devam ediyor. Türkiye’de sporun dijitalleşmesine öncülük eden teknoloji gücü ve yayıncılık deneyimiyle alt ligleri geniş kitlelerle buluşturan Türk Telekom; Anadolu’nun dört bir yanındaki kulüplerin, futbolcuların ve taraftarların üst lig yolculuğundaki heyecanını ekranlara taşıyor.

HEYECAN TİVİBU’DA DEVAM EDİYOR

Nesine 2. ve 3. Lig’de 3. hafta heyecanı Tivibu Spor’da devam ediyor 1

Nesine 2. ve 3. Lig’de kıyasıya rekabet 3. hafta karşılaşmalarıyla sürerken, futbolseverler zirve yarışını şekillendirecek kritik maçları yüksek yayın kalitesiyle Tivibu Spor kanallarından canlı izleyebilecek. Karşılaşmalar aynı zamanda Tivibu Go uygulaması ve yerli sosyal medya platformu Yaay üzerinden de diledikleri ekrandan sporseverlerle buluşacak.

3. haftanın maç programı

Nesine 2. Lig

• 19 Eylül Cumartesi 16.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi - Çorlu Spor 1947 | Tivibu Spor 1

• 19 Eylül Cumartesi 19.00 Seza Çimento Elazığspor - Aliağa Futbol | Yaay

• 19 Eylül Cumartesi 19.00 MKE Ankaragücü - Serik Spor | Tivibu Spor 1

• 20 Eylül Pazar 15.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor - Sakaryaspor | Tivibu Spor 1

• 20 Eylül Pazar 16.00 Somaspor - Muş Spor | Tivibu Spor 2

• 20 Eylül Pazar 16.00 Kütahyaspor - Erzincan Futbol Yatırımları | Tivibu Spor 3

Nesine 3. Lig

• 19 Eylül Cumartesi 15.30 Ayos Osmaniyespor - Malatya Yeşilyurt | Tivibu Spor 2

• 19 Eylül Cumartesi 16.00 Balıkesirspor - Uşak Spor | Tivibu Spor

• 19 Eylül Cumartesi 16.00 Bigaspor - Eskişehirspor | Tivibu Spor 3

• 20 Eylül Pazar 15.30 Etimesgut - Bucaspor 1928 | Yaay

• 20 Eylül Pazar 19.00 Gaziemir G.O.G. Spor - Denizli İdmanyurdu 1959 | Tivibu Spor 2

• 20 Eylül Pazar 19.00 Orduspor 1967 - Beykoz İshaklı Spor | Tivibu Spor 3

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