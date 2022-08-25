Nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşları Kars'ta görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki bir çift toy kuşu görüntülendi.

Doğa ve Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, "Toy Kuşu Eylem Planı" kapsamında yaptıkları envanter çalışmalarında, bir çift toy kuşunun beslendiğini fark etti.

Ekipler, rastladıkları toy kuşlarını görüntüleyerek kayıt altına aldı.

