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Nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşları Kars'ta görüntülendi

25.08.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşları Kars'ta görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki bir çift toy kuşu görüntülendi.

Doğa ve Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, "Toy Kuşu Eylem Planı" kapsamında yaptıkları envanter çalışmalarında, bir çift toy kuşunun beslendiğini fark etti.

Ekipler, rastladıkları toy kuşlarını görüntüleyerek kayıt altına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış Toy Kuşu

Kars Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

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