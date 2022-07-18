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Nesli tükenme tehlikesindeki Fırat kaplumbağası Adıyaman'da görüntülendi

18.07.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesli tükenme tehlikesindeki Fırat kaplumbağası Adıyaman'da görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası, Adıyaman'da misinalarına takılan balıkçılar tarafından görüntülendi.

Merkeze bağlı Kızılcapınar köyü yakınlarındaki Atatürk Barajı kıyısında avlanan amatör balıkçılar, misinaya farklı bir kaplumbağanın takıldığını gördü.

Balıkçıların kıyıya çektiği kaplumbağa, misinadan kurtularak suda kayboldu. Balıkçılar, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntüleri inceleyen Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, yaptığı açıklamada, hayvanın nesli kritik tehlike altında (CR) bulunan "Rafetus Euphraticus" adı verilen Fırat kaplumbağası olduğunu söyledi.

Trionychidae familyasından olan kaplumbağanın sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşadığını anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu hayvan sadece Mezopotamya bölgesinde yaşıyor. Dicle ve Fırat su havzalarında İran, Türkiye, Suriye, Fırat ve Dicle'nin devam ettiği her yerde bulunuyor. Bu kaplumbağalar yumurtalarını normalde Dicle ve Fırat'ın kıyısında bulunan kumun ve yumuşak toprakların içerisine bırakıyorlar ama barajlar yapılınca bu bölgeler su altında kalıyor. Su altında kalınca üreme özelliklerini kaybediyorlar. Çünkü yumurtalarını bırakacak uygun ortam bulamıyorlar."

Balıkçılara da uyarılarda bulunan Yıldız, "Balıkçı arkadaşlarımızdan özellikle ricamız, bu hayvana zarar vermesinler. Yakaladıkları anda tekrar suya bıraksınlar. Çünkü Fırat kaplumbağası nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir hayvan." dedi.

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