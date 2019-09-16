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Neslican Tay'ın son durumu için hastaneden açıklama! (Neslican Tay kimdir?)

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.09.2019 17:08 | Son Güncelleme

Türkiye'nin kansere karşı verdiği mücadeleyle tanıdığı Neslican Tay, yoğun bakıma kaldırıldığı haberlerinin ardından sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Neslican Tay'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Sosyal medyada kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan ve tedavi süresi boyunca yaşadıklarını anlatan Neslican Tay 3 kez kanseri yenmişti. 20 yaşındaki Neslican Tay'ın sağlık durumu kötüleşince tedavi altına alındı.

NESLİCAN TAY'IN SON DURUMUYLA İLGİLİ HASTANEDEN AÇIKLAMA

Neslican Tay'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Hastamız Neslican Tay, tedavisi devam etmekte olan hastalığına bağlı semptomların artması nedeniyle 6 Eylül'de hastanemize müracaat etmiştir. Yapılan multidisipliner klinik değerlendirmelerimiz neticesinde 15 Eylül Cumartesi saat 12.06'da yoğun bakım ünitemize alınma gerekliliği oluşmuştur. Hastamızın tedavisi, ilgili tüm branşlarımızın yakın takibi ile devam etmektedir" denildi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
İnanıyorum ki başaracaksın. Tüm dualarım seninle.
inşallah iyleşirsin
Allah yardımcısı olsun, inşallah bir daha tekrarlamamak üzere yener kanseri
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