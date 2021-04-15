Neslihan Atagül işinin başında

Neslihan Atagül, birkaç ay önce Sefirin Kızı dizisinden yakalandığı geçirgen bağırsak sendromu hastalığı yüzünden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Doktorların rapor verdiği ve dinlenmesi, iyi beslenmesi gereken oyuncunun tahlillerinin İngiltere’deki bir sağlık kuruluşuna da gittiği öğrenilmişti. Sadece ev yemekleri yiyen ve çok dikkatli beslenen Neslihan Atagül’ün tedavisi devam ederken hayranları da merakta.

NESLİHAN ATAGÜL İŞİNİN BAŞINDA

Oyuncu zaman zaman Instagram’dan yaptığı paylaşımlarda fotoğraf veya videolar ile kendisini gösteriyor ve iyi olduğunu da anlatmış oluyor böylece. Neslihan Atagül yaptığı son paylaşımda keyfi yerinde olduğu görülüyor.

Neslihan Atagül, henüz setlere dönmemiş olsa da üzerine titrediği başka bir işi var. Oyuncu geçtiğimiz haziran ayından beri Hadsiz isimli dijital dergi çıkarıyor. Neslihan Atagül ve yeni sayı için çalışmaya başlamış bile…

