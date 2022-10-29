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Neslihan Atagül'ün paylaşımına ilk yorum eşi Kadir Doğulu'dan! "Bu nedir? Ayıp"

29.10.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterini canlandıran ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımına bir yenisini daha ekledi. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Atagül, araç içinde verdiği dikkat çeken bir pozu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun sosyal medyaya damga vuran pozuna ilk yorum ise eşi Kadir Doğulu'dan geldi.

Neslihan Atagül'ün paylaşımına ilk yorum eşi Kadir Doğulu'dan! "Bu nedir? Ayıp"

Gecenin Ucunda dizisinde eşi Kadir Doğulu ile birlikte başrolde yer alan Neslihan Atagül Doğulu, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Türkiye'yi temsilen Fashion Trust Arabia Ödül Töreni'ne katılan Atagül, buradan sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

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Ünlü oyuncu, son olarak ise araç içinde verdiği havalı bir pozunu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Gökçe Akyıldız, Özge Özder gibi birçok ünlü isim de Neslihan Atagül'ün paylaşımına kayıtsız kalmadı.
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Ünlü oyuncuya ilk yorum ise 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Kadir Doğulu'dan geldi.

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Kadir Doğulu eşine "Ne olacak böyle, bu nedir. Ayıp" yorumunda bulundu.


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