Neslihan Atagül'ün paylaşımına ilk yorum eşi Kadir Doğulu'dan! "Bu nedir? Ayıp"

Gecenin Ucunda dizisinde eşi Kadir Doğulu ile birlikte başrolde yer alan Neslihan Atagül Doğulu, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Türkiye'yi temsilen Fashion Trust Arabia Ödül Töreni'ne katılan Atagül, buradan sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Ünlü oyuncu, son olarak ise araç içinde verdiği havalı bir pozunu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.



Gökçe Akyıldız, Özge Özder gibi birçok ünlü isim de Neslihan Atagül'ün paylaşımına kayıtsız kalmadı.



Ünlü oyuncuya ilk yorum ise 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Kadir Doğulu'dan geldi.

Kadir Doğulu eşine "Ne olacak böyle, bu nedir. Ayıp" yorumunda bulundu.



